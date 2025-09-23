WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas apreende autor de tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 21 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente por tráf...

23/09/2025 13h01
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 21 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas.

Neste domingo, por volta das 1h15, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante patrulhamento na avenida Clodoaldo Garcia se deparou com a motocicleta em que os 2 ocupantes, demonstraram suspeição ao perceber a aproximação policial, onde o condutor acelerou o veículo repentinamente e arremessou ao solo 1 invólucro branco, sendo de imediato realizado a abordagem policial.

Durante a abordagem os policiais ao verificarem o que o condutor de 17 anos havia “dispensado”, constataram se tratar de 1 invólucro contento 19 porções de “crack” (totaliando 6,9 gramas), droga essa que o adolescente infrator afirmou vender, sendo lhhe dada voz de apreensão e realizado sua apresentação na Delegacia de Polícia, juntamente com a droga apreendida e a motocicleta encaminhada ao pateo do DETRAN.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737 ou 3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!

