Agehab: Transparência do cadastro habitacional em MS é reconhecida em fórum nacional

Para discussão e melhoria das ações públicas voltadas a moradia digna no Brasil, a Agehab (Agência de Habitação Popular de Estado de Mato Grosso do Sul) participou do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social 2025, realizado em João Pessoa (PB). O trabalho realizado em Mato Grosso do Sul, para garantir habitação para à população foi reconhecido no evento, onde a diretora-presidente da Agehab - e presidente da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação -, Maria do Carmo Avesani Lopez, recebeu o Selo de Mérito 2025. O prêmio reconhece a melhoria da gestão da habitação de interesse social, pelo projeto Portal da Transparência dos Cadastros Habitacionais.

O Fórum, um dos mais importantes encontros do setor no país, é realizado pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), o evento reuniu gestores, técnicos e representantes de estados, municípios e do Governo Federal para debater os rumos da habitação de interesse social no Brasil.

A iniciativa de Mato Grosso do Sul, Portal da Transparência dos Cadastros Habitacionais, que foi premiada, consolida em um ambiente digital único informações sobre inscrições, seleções e subsídios concedidos pelos programas habitacionais do Estado, é referência nacional em transparência, eficiência e inovação na gestão pública.

O prêmio foi entregue à diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, e à chefe do setor de Gerência de Demandas Habitacionais, Josiane Ramalho, pelo ministro das Cidades e da Habitação, Augusto Henrique Rabelo, que destacou a relevância da inovação implementada por Mato Grosso do Sul como exemplo a ser seguido nacionalmente.

“Esse prêmio não é apenas da Agehab, mas de todo Mato Grosso do Sul. O Portal da Transparência dos Cadastros Habitacionais é fruto de um trabalho coletivo, que busca sempre aproximar o cidadão das políticas habitacionais, oferecendo clareza e confiança em cada etapa do processo. Ser reconhecido nacionalmente com o Selo de Mérito 2025 é motivo de orgulho e reforça que estamos no caminho certo”, afirmou Maria do Carmo.

Durante o evento realizado na semana passada, Maria do Carmo participou do painel sobre tecnologia aplicada à gestão habitacional, apresentando o uso de ferramentas como o Sistema Habix, desenvolvido em MS para monitorar e modernizar a execução das políticas públicas. E ainda participou do debate sobre o balanço do Programa Minha Casa, Minha Vida, destacando avanços, desafios e perspectivas da política habitacional que transformou a vida de milhões de brasileiros.

Também estiveram presentes na entrega do prêmio, representando Mato Grosso do Sul, Lucas Siqueira e Tabatha Bensiman, especialistas em gestão habitacional da Digix, que participaram dos debates técnicos sobre inovação e reforçaram o papel estratégico da tecnologia na modernização dos processos habitacionais.

Para Maria do Carmo, a troca de experiências entre estados, municípios e União é essencial para avançar. “A habitação precisa ser pensada de forma articulada e integrada. Só assim vamos garantir moradias dignas, sustentáveis e que atendam de verdade às famílias que mais precisam”, destacou.

Mato Grosso do Sul foi destaque como protagonista no cenário nacional da habitação, além de ter reforçada a importância das experiências exitosas do Estado para o debate nacional. “O Fórum é um espaço de construção coletiva. Cada painel, cada discussão, fortalece a rede de gestores e técnicos comprometidos com a missão de oferecer um lar digno às famílias brasileiras. Encerrar este evento, depois de dias de tanto aprendizado e conquistas, é uma honra e também uma responsabilidade que assumo com muito entusiasmo”, concluiu Maria do Carmo.

Edyelk Santos, Comunicação da Agehab MS

Fotos: Divulgação Agehab MS