WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Presidente da CPMI do INSS determina prisão em flagrante do depoente Rubens Oliveira Costa

Segundo o senador Carlos Viana, economista mentiu e ocultou documentos no depoimento de ontem à comissão

23/09/2025 10h50
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou, na madrugada desta terça-feira (23), a prisão em flagrante do economista Rubens Oliveira Costa pelo crime de falso testemunho.

Durante o depoimento, iniciado na tarde de segunda-feira (22), Costa negou envolvimento em fraudes contra aposentados e pensionistas. Também disse não ter sido sócio de empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, preso no último dia 12.

Na avaliação do presidente da CPMI, após mais de sete horas de depoimento, além de se negar a prestar informações sobre o suposto esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, Costa mentiu, se contradisse e ocultou documentos.

"Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta comissão, diante do flagrante delito, eu dou voz de prisão ao depoente pelo crime de falso testemunho e determino que a polícia legislativa proceda imediatamente a condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado a autoridade judicial", disse Viana.

Rubens Oliveira Costa compareceu à CPMI na condição de testemunha, amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele não assinou o termo de compromisso para falar a verdade e usou o direito de permanecer em silêncio diante de algumas perguntas. O nome dele está entre os 21 envolvidos que tiveram o pedido de prisão preventiva encaminhado pela CPMI ao STF.

O senador acrescentou que Costa teve o direito de se silenciar sobre assuntos que poderiam incriminá-lo, mas preferiu não colaborar. “O que o Brasil assistiu foi, mais uma vez, o silêncio de quem sabe como funcionou o maior esquema de roubo de aposentados do país”, disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Depositphotos Grupo de trabalho debate verificação etária, publicidade, jogos e proteção da infância na internet
Divulgação/Agência Brasília Comissão discute parecer sobre direitos trabalhistas de agentes de saúde e de combate às endemias
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
20°
Parcialmente nublado Máxima: 33° - Mínima: 14°
19°

Sensação

2.17 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 13 minutos Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Há 13 minutos Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Há 13 minutos Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões
Há 1 hora Mara Caseiro busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão
Há 1 hora São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS A primeira edição contou com 654 horas de capacitação, ministradas pelo SEST SENAT, incluindo aulas práticas e teóricas com foco em segurança no trabalho
2
Há 6 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário
3
Há 6 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
4
Há 5 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 6 dias MP libera R$ 12 bi para amortização de dívidas de produtores rurais
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados