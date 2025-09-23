WhatsApp

Links

Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Lia Nogueira lança Frente Parlamentar em MS, 2º do Centro-Oeste em agressões a médicos

Mato Grosso do Sul ocupa o segundo lugar no Centro-Oeste em casos de agressões a médicos, realidade que reforça a necessidade de medidas urgentes d...

23/09/2025 09h45
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Para a deputada Lia Nogueira, o enfrentamento desse problema exige atuação firme e articulada da ALEMS
Para a deputada Lia Nogueira, o enfrentamento desse problema exige atuação firme e articulada da ALEMS

Mato Grosso do Sul ocupa o segundo lugar no Centro-Oeste em casos de agressões a médicos, realidade que reforça a necessidade de medidas urgentes de valorização e proteção dos profissionais da saúde, conforme informações do Conselho Federal de Medicina (CFM). Diante desse cenário, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) lança, nesta quarta-feira (24), às 14h, a Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais da Saúde, na Assembleia Legislativa.

O colegiado nasce como espaço permanente de diálogo e construção de políticas públicas voltadas à segurança, ao bem-estar e ao reconhecimento de quem está diariamente na linha de frente do cuidado com a vida. A reunião inaugural reunirá autoridades, gestores e representantes de entidades da saúde, marcando o início de um ciclo de debates estratégicos.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, somente em 2024, 995 médicos foram vítimas de agressões em Mato Grosso do Sul, o que representa quase três casos por dia. A maior parte dos episódios ocorreu em unidades de pronto atendimento (UPAs).

Para a deputada Lia Nogueira, o enfrentamento desse problema exige atuação firme e articulada. “A criação da Frente Parlamentar é um passo fundamental para unir forças, ouvir quem vive essa realidade e buscar soluções efetivas. Precisamos assegurar que nossos profissionais tenham segurança, condições dignas de trabalho e respeito da sociedade”, afirmou.

Com a iniciativa, a Assembleia Legislativa reafirma o compromisso institucional de Mato Grosso do Sul com a valorização da saúde e mostra não estar omissa diante das agressões e do desrespeito a esses trabalhadores essenciais.

Serviço

O evento é aberto ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande. 

Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook , Instagram , Twitter e Youtube e cobertura jornalística pelo Portal da ALEMS . O evento também será transmitido, ainda, pela TV Assembleia MS nos canais 7.2 e 9 da Claro NET TV, e ainda no link TV ALEMS . O sinal aberto da Rádio ALEMS está na FM 105.5, ou no link Rádio ALEMS

* Com informações da assessoria de comunicação da deputada Lia Nogueira

