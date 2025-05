Profissionais da saúde recebem capacitação sobre parada cardiorrespiratória em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) promoveu, nesta quarta-feira (14), oficina de capacitação voltada para médicos e enfermeiros da Rede Municipal de Saúde com foco no Atendimento em casos de Parada Cardiorrespiratória (PCR). O treinamento reuniu 60 profissionais e faz parte do programa permanente de educação em saúde promovido pela Coordenadoria de Urgência e Emergência.

Durante a oficina, foram abordadas técnicas atualizadas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), uso de desfibriladores, identificação precoce de sinais de deterioração clínica e atuação coordenada entre as equipes. As atividades incluíram simulações práticas, com o objetivo de preparar os profissionais para agir de forma rápida, eficaz e segura em situações de emergência. A capacitação foi realizada pelo médico da Sesau, Ian Chaves.

Segundo a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência da Sesau, Ana Paula Cangussu, dominar os protocolos é fundamental para garantir uma resposta eficiente em momentos críticos. “Mais do que saber o que fazer, é preciso estar preparado para fazer bem e no tempo certo. Capacitações práticas e atualizações constantes garantem um atendimento mais seguro para o paciente”.

A médica Letícia Marques, que participou do treinamento, reforça a importância da qualificação contínua. “A parada cardiorrespiratória exige uma resposta imediata. A atualização constante das equipes aumenta significativamente as chances de sobrevivência dos pacientes. Além disso, oficinas como essa promovem integração entre os profissionais e fortalecem o trabalho em equipe”.

Presente no evento, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, falou sobre os desafios e a responsabilidade de atuar na linha de frente do cuidado. Em um discurso aos participantes, ressaltou que a excelência no atendimento começa com o preparo e o comprometimento dos profissionais. “Nossa missão é garantir saúde com dignidade. E isso só é possível com formação, escuta e presença. O paciente precisa de uma equipe segura, treinada e humana”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Sesau destaca que novas capacitações estão previstas ao longo do ano, com foco em temas prioritários do atendimento de urgência e emergência. A proposta é fortalecer continuamente a rede e garantir que os profissionais estejam prontos para lidar com situações complexas do dia a dia.