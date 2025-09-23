WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e prende mulher por tráfico de drogas em São Gabriel do Oeste

A Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste cumpriu na tarde de ontem (22), um mandado de busca e apreensão em residência localizada no municípi...

23/09/2025 08h42
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste cumpriu na tarde de ontem (22), um mandado de busca e apreensão em residência localizada no município.

Durante a ação, foram apreendidos entorpecentes como cocaína e pasta base de cocaína, já fracionadas em porções para comercialização. Também foram encontrados e recolhidos 80 sacos plásticos do tipo “zip”, comumente utilizados no acondicionamento de drogas, uma máquina de cartão de crédito, quatro aparelhos celulares e R$ 801,00 em espécie, em cédulas e moedas fracionadas, típico da mercancia ilícita do entorpecente.

A investigada e moradora do imóvel, identificada como H.F.O.A., de 31 anos, foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

No ato da busca ela tentou danificar um dos aparelhos celulares ao perceber a entrada dos policiais, mas foi contida pela equipe.

A conduta da investigada será submetida ao Poder Judiciário, com a representação pela decretação de sua prisão preventiva.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Mara Caseiro busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão
São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Quase 3,8 mil custodiados da Agepen realizam provas do Encceja Prisional nesta semana
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
20°
Parcialmente nublado Máxima: 33° - Mínima: 14°
19°

Sensação

2.17 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 12 minutos Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Há 12 minutos Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Há 12 minutos Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões
Há 1 hora Mara Caseiro busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão
Há 1 hora São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS A primeira edição contou com 654 horas de capacitação, ministradas pelo SEST SENAT, incluindo aulas práticas e teóricas com foco em segurança no trabalho
2
Há 6 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário
3
Há 6 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
4
Há 5 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 6 dias MP libera R$ 12 bi para amortização de dívidas de produtores rurais
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados