Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e prende mulher por tráfico de drogas em São Gabriel do Oeste

A Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste cumpriu na tarde de ontem (22), um mandado de busca e apreensão em residência localizada no município.

Durante a ação, foram apreendidos entorpecentes como cocaína e pasta base de cocaína, já fracionadas em porções para comercialização. Também foram encontrados e recolhidos 80 sacos plásticos do tipo “zip”, comumente utilizados no acondicionamento de drogas, uma máquina de cartão de crédito, quatro aparelhos celulares e R$ 801,00 em espécie, em cédulas e moedas fracionadas, típico da mercancia ilícita do entorpecente.

A investigada e moradora do imóvel, identificada como H.F.O.A., de 31 anos, foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

No ato da busca ela tentou danificar um dos aparelhos celulares ao perceber a entrada dos policiais, mas foi contida pela equipe.

A conduta da investigada será submetida ao Poder Judiciário, com a representação pela decretação de sua prisão preventiva.