WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Parlamentares apreciarão seis projetos na primeira sessão da semana

Os parlamentares devem apreciar seis projetos na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta terça-feira (23), c...

23/09/2025 07h35
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Plenário do Palácio Guaicurus, onde são aprovados e votados os projetos pautadas na Ordem do Dia
Plenário do Palácio Guaicurus, onde são aprovados e votados os projetos pautadas na Ordem do Dia

Os parlamentares devem apreciar seis projetos na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta terça-feira (23), conforme previsão da  Ordem do Dia . A sessão tem início às 9h e é aberta à participação de toda a sociedade.

Será votada a redação final do Projeto de Lei 253/2024 , de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que acrescenta dispositivos na Lei Estadual nº 5.842, de 24 de março de 2022, que estabelece diretrizes para o atendimento multiprofissional para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a alteração no texto, a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, objetivam, além do diagnóstico precoce, o incentivo ao diagnóstico tardio em adultos e idosos, para facilitar o acesso ao tratamento, medicamentos e nutrientes, se estes forem necessários.

Em segunda discussão os deputados votarão o Projeto de Lei Complementar 4/2025 do Poder Executivo. O projeto revoga dispositivo da Lei Complementar nº 303, de 7 de dezembro de 2022. A proposta busca promover a reorganização e a consolidação do ordenamento jurídico estadual no que diz respeito à transação de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, alinhando-se às mudanças trazidas pela Lei nº 6.438, de 30 de junho de 2025, que atualiza a legislação anterior sobre o tema.

O Projeto de Lei 146/2025 , do deputado Marcio Fernandes (MDB), será apreciado em primeira discussão. A proposta inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, o “Brasileirão de Laço Comprido” e o “Encontro de Laço Comprido do CLC”, a serem realizados anualmente no mês de junho, no Parque do Peão CLC, em Campo Grande-MS, e dá outras providências.

Por fim, serão votados três projetos de resolução em discussão única: Projeto de Resolução 31/2025, do deputado Roberto Hashioka (União), que institui a Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti e dá outras providências; além dos Projeto de Resolução 29/2025, do deputado Neno Razuk (PL) e 36/2025, do deputado Caravina (PSDB), que concedem o Título de Cidadão Sul-mato-grossense.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Mara Caseiro busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão
São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Quase 3,8 mil custodiados da Agepen realizam provas do Encceja Prisional nesta semana
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
20°
Parcialmente nublado Máxima: 33° - Mínima: 14°
19°

Sensação

2.17 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 12 minutos Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Há 12 minutos Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Há 12 minutos Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões
Há 1 hora Mara Caseiro busca recursos para ambulância UTI Móvel em Figueirão
Há 1 hora São Gabriel d´Oeste: Deputada pede instalação de semáforos na Avenida Mato Grosso do Sul
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS A primeira edição contou com 654 horas de capacitação, ministradas pelo SEST SENAT, incluindo aulas práticas e teóricas com foco em segurança no trabalho
2
Há 6 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário
3
Há 6 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
4
Há 5 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 6 dias MP libera R$ 12 bi para amortização de dívidas de produtores rurais
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados