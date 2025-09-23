WhatsApp

Geral

Frente fria chega ao Rio com pancadas de chuva e vento forte

Mudança no tempo afetou rotina da capital

23/09/2025 07h35
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Uma frente fria continental, que se deslocou do norte de São Paulo e entrou no Rio de Janeiro pela região da Costa Verde, entre Angra dos Reis e Mangaratiba, deixou o céu escuro na tarde dessa segunda-feira (22) e trouxe rajadas de vento que atingiram a capital fluminense. Ontem, primeiro dia da primavera, a temperatura mínima ficou em 19,8ºC no Alto da Boa Vista e a máxima atingiu 39ºC no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade.

A mudança no tempo, com rajadas de vento, afetou a rotina da cidade. Um aviso meteorológico do Sistema Alerta Rio indica índice de severidade alto, válido até a manhã desta terça-feira (23), com pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento forte a muito forte.

Também para esta terça-feira, a previsão é de que a temperatura entre em declínio, com céu nublado a encoberto, pancadas de chuva fraca a moderada, vento forte a muito forte na direção Sudoeste. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 24ºC, quase 15ºC de diferença em relação à máxima de ontem, de 39ºC.

O Sistema Alerta Rio avisa que ainda existe a possibilidade de rajadas de vento que podem chegar aos 90 quilômetros por hora (km/h). Na tarde dessa segunda-feira, os ventos atingiram quase 50km/h em Niterói e 48km/h no Aeroporto Santos Dumont, que não chegou a ser fechado para operações de pouso e decolagem.

A Marinha emitiu alerta de que “a passagem da frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre Laguna (SC) e Arraial do Cabo (RJ), na Costa do Sol, com vento forte”. Orientou que pescadores e praticantes de esportes náuticos consultem os avisos antes de entrar no mar.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de risco potencial de tempestade na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana.

