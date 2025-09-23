Funtrab anuncia vários cursos gratuitos de qualificação no Estado, veja como se inscrever

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) abriu as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do Programa Voucher Qualificação (PAS 2023), que integram o MS Qualifica. A iniciativa representa um investimento de quase R$ 3 milhões, provenientes do Fundo Estadual do Trabalho, e será executada em parceria com o SENAI e o SENAC do Estado.

Ao todo, serão 88 turmas de qualificação – 55 pelo SENAI e 33 pelo SENAC – que contemplarão 1.420 trabalhadores em 27 municípios do Estado. Os cursos têm carga horária superior a 100 horas, com turmas de 15 a 20 alunos, e abrangem áreas estratégicas para o fortalecimento dos setores do comércio e da indústria.

Entre as opções oferecidas estão: Auxiliar Administrativo, Fundamentos Básicos de Pedreiro de Alvenaria, Introdução à Cozinha Industrial, Assistente de Logística, Operador de Computador, Pacote Office, Costureiro Industrial, Fundamentos de Confeitaria, Auxiliar de Redes e Distribuição de Energia, Auxiliar de Produção de Celulose, Pintor de Obras Imobiliárias, dentre outros.

Além de Campo Grande, as capacitações chegaram aos municípios como Água Clara, Amambai, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Cassilândia, Costa Rica, Coxim, Dourados, Inocência, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas, entre outros. Dessa forma, o Estado amplia o acesso à formação profissional, promovendo inclusão, inovação e novas oportunidades de trabalho para a população.

A diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso do governo estadual com a qualificação profissional, ampliando oportunidades de inserção no mercado de trabalho. “O momento agora é de se inscrever e qualificar!”, ressalta.

Confira quais os cursos com inscrições abertas:

CIDADE CURSO DATA DE INÍCIO

Como fazer a pré-inscrição nos cursos do MS Qualifica: As inscrições para os cursos do Programa Voucher Qualificação (PAS 2023) são realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma www.msqualifica.ms.gov.br . O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos. Confira o passo a passo:

1. Acesse o site www.msqualifica.ms.gov.br e faça o login utilizando sua conta Gov.br.

2. No menu, clique na aba “Cursos de Qualificação”. Ali estarão listados todos os cursos disponíveis, organizados por município e área de atuação.

3. Escolha o curso de interesse e clique em “Quero me candidatar a um voucher”.

– Cursos gratuitos possuem um ícone específico que identifica a gratuidade.

– Alguns cursos podem exigir conhecimentos prévios. Nesses casos, será necessário responder a um questionário de avaliação, disponível na área “Meus Vouchers”.

4. Após a candidatura, o trabalhador pode acompanhar o status da inscrição na tela “Meus Vouchers” dentro da plataforma.

5. Assim que for contemplado com o voucher, o candidato deve ficar atento ao prazo de validade para apresentá-lo na instituição de ensino parceira (SENAI ou SENAC) e efetivar a matrícula.

6. Os documentos devem ser entregues na secretaria da instituição parceira (SENAC ou SENAI). Caso o município não tenha uma das duas instituições, o aluno deve entrar em contato com o telefone que está na arte do curso.

– É importante lembrar que o recebimento do voucher não garante automaticamente a realização da turma, pois a abertura depende da confirmação da instituição de ensino.

Cláudia Yuri, Comunicação Funtrab