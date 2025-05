Paulo Duarte solicita atendimento da Carreta da Saúde para a população corumbaense

Duante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (14), o deputado estadual Paulo Duarte solicitou à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado (Sejusp), a inclusão dos municípios de Corumbá e Ladário no cronograma de atendimentos da Carreta da Saúde. A inciativa se deu pela demanda dos profissionais de segurança pública da região para o atendimento desses servidores e o fortalecimento das ações de saúde preventiva e assistência biopsicossocial da localidade.

A Carreta da Saúde é uma unidade móvel que foi adquirida por meio de convênio formado entre a Sejusp e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). “Ressaltamos a importância dessa ação, que tem percorrido diversas cidades do estado e que oferece um atendimento de qualidade aos servidores que atuam em condições muitas vezes desafiadoras, em especial na região de fronteira”, observa Paulo Duarte.