Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (22) um homem de 43 anos por receptação e cumprimento de mandado de prisão em aberto, durante patrulhamento da Força Tática na Rua Pedro Pedrossian, em Coxim.

Os policiais visualizaram uma motocicleta Yamaha/YBR 125 Factor estacionada de forma irregular. Ao abordarem o condutor, foi solicitado que ele regularizasse o estacionamento e apresentasse os documentos de porte obrigatório. O homem, no entanto, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante checagem no sistema CADG, os militares constataram que o veículo possuía registro de roubo/furto. Questionado, o suspeito alegou ter adquirido a moto como pagamento por serviços prestados a seu empregador, pelo valor de R$ 9.000,00, repassando o nome do suposto contratante.

Além do crime de receptação, a verificação dos documentos pessoais revelou que o homem encontrava-se evadido do Sistema Prisional, possuindo mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Coxim juntamente com a motocicleta apreendida, para as devidas providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM