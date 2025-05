Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O marido dela está preso por suspeita de feminicídio O corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (12) foi localizado na tarde desta quarta-feira (14), no Rio Aporé, em Cassilândia-MS. Equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da funerária estão no local e realizam neste momento a retirada do cadáver, que será passará por exame necroscópico, realizado pela perícia. O caso é investigado como feminicídio. O marido da vítima, de 43 anos, foi preso pela Polícia Civil, temporariamente. As investigações começaram ainda no domingo, quando a mãe da mulher procurou a delegacia para registrar o desaparecimento. Poucas horas depois, o companheiro também compareceu à unidade policial, afirmando que esteve com ela pela última vez após o “Baile do Queijo e Vinho” e que, após uma discussão por ciúmes, a deixou na entrada da cidade. Durante as primeiras diligências, um dos sapatos da vítima foi localizado às margens do Rio Aporé, junto a uma mancha de sangue. A Perícia Criminal foi acionada e o veículo do suspeito apreendido, onde também foram encontrados vestígios relevantes. O homem foi preso em uma residência na região central de Cassilândia. Em depoimento informal, afirmou que agrediu a companheira dentro do carro e a levou até as margens do rio, onde teriam entrado em luta corporal. Segundo ele, a vítima caiu nas águas. No mesmo dia, um brinco, reconhecido pela família, foi encontrado no rio pelos bombeiros. As investigações continuam para a completa elucidação dos fatos.