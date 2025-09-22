Plenário vota regulamentação da reforma tributária na quarta

O Plenário vota na quarta-feira (24) o projeto que regulamenta a segunda parte da reforma tributária. A ordem do dia está marcada para as 16h e tem três itens na pauta.

O Projeto de Lei Complementar ( PLP) 108/2024 foi aprovado na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A propostaregula o Comitê Gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), permitindo a implementação de um período-teste já em 2026, conforme previsto em lei . A matéria recebeu um substitutivo do relator , senador senador Eduardo Braga (MDB-AM).

O texto chega ao Plenário com um pedido de urgência aprovado pela CCJ. Até a manhã desta segunda-feira (22), o PLP 108/2024 havia recebido sete emendas de Plenário, que ainda estão pendentes de parecer. Se aprovado pelo Senado, o texto retorna à Câmara dos Deputados.

Medida provisória

Além da regulamentação da reforma tributária, o Plenário pode votar a medida provisória que incentiva parcerias com hospitais privados para acelerar o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com médicos especialistas.

A MP 1.301/2025 foi aprovada em uma comissão mista de senadores e deputados, mas ainda precisa passar pelo Plenário da Câmara. Relatada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), a matéria perde a validade na próxima sexta-feira (26). O texto prevê:

• credenciamento de hospitais privados para atendimento a usuários do SUS com pagamento em créditos tributários;

• troca de débitos de operadoras de planos de saúde por prestação de serviços assistenciais; e

• execução direta, pela União, de ações e serviços especializados em situações de urgência.

Acordo internacional

O último item na pauta é o Projeto Decreto Legislativo (PDL) 390/2024 , que aprova um acordo entre Brasil e Países Baixos (Holanda) sobre troca e proteção mútua de informações classificadas.

Entre outras medidas, o texto regulamenta a equivalência dos graus de sigilo. O relator na Comissão de Relações Exteriores (CRE) foi o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).