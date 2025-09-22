WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar intensifica ações contra perturbação do sossego em Corumbá e Ladário

Durante o fim de semana, a Polícia Militar realizou diversas intervenções para coibir perturbações do sossego, atendendo ocorrências tanto em Corum...

22/09/2025 18h37
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Durante o fim de semana, a Polícia Militar realizou diversas intervenções para coibir perturbações do sossego, atendendo ocorrências tanto em Corumbá quanto em Ladário. As ações resultaram na condução de envolvidos à Delegacia de Polícia Civil, na apreensão de equipamentos sonoros e no restabelecimento da ordem pública.

Em Corumbá, a primeira ocorrência aconteceu no bairro Conjunto Guatós. Moradores denunciaram que, a partir das 20h de sábado (20), vizinhos iniciaram uma festa com música em volume extremamente alto, que se estendeu durante toda a madrugada, só cessando por volta das 7h do domingo (21). Após o primeiro atendimento, a guarnição orientou os envolvidos e solicitou que o volume fosse reduzido. No entanto, logo após a saída da equipe, os autores aumentaram novamente o som. Um dos responsáveis foi detido e conduzido à delegacia, onde afirmou que a música estaria em volume moderado, o que foi contestado pela vítima e pela equipe policial.

Ainda em Corumbá, na noite de domingo (21), por volta das 21h20, outra guarnição atendeu a um caso de perturbação do sossego na Rua Bernardino Alves do Couto, no bairro Guatós. O solicitante, que já havia registrado ocorrência mais cedo no mesmo dia, informou que, após a primeira intervenção policial, o autor voltou a aumentar o volume do som, gritando que “ninguém mandava nele”. A equipe constatou o abuso sonoro, apreendeu a caixa de som e conduziu os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil.

Já no município vizinho de Ladário, a situação foi ainda mais grave. No bairro Alta Floresta II, uma moradora denunciou, via WhatsApp funcional do pelotão, que vizinhos utilizavam uma caixa de som em volume muito alto, impedindo o descanso da comunidade. Quando a guarnição chegou ao local, o autor se encontrava visivelmente alterado e passou a desobedecer a ordens policiais, tentando agredir a equipe. Durante a ação, ele desferiu um soco no rosto de um policial militar e rasgou parte de seu uniforme. O autor foi contido e apresentado à delegacia. Uma caixa de som foi apreendida como prova da infração penal.

As ocorrências foram registradas com base no Artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41, conhecido como Lei das Contravenções Penais, que prevê punição para quem perturba o trabalho ou o sossego alheio com gritaria, instrumentos sonoros ou ruídos excessivos. Além disso, tanto Corumbá quanto Ladário possuem legislações municipais específicas para regulamentar e coibir a poluição sonora: a Lei Complementar nº 117/2008, de Corumbá, e a Lei Complementar nº 029/2007, de Ladário.

Essas leis definem poluição sonora como qualquer emissão de som que afete a saúde, a segurança ou o sossego público, estabelecendo normas claras sobre horários e limites de volume. O período noturno, compreendido entre 18h e 6h, é considerado de maior sensibilidade, sendo terminantemente proibida a produção de ruídos que ultrapassem os limites permitidos.

As legislações também proíbem a perturbação da tranquilidade coletiva com gritos, caixas de som, instrumentos musicais ou quaisquer equipamentos que emitam som em níveis prejudiciais à vizinhança.

A Polícia Militar reforça que a perturbação do sossego não se trata apenas de uma infração administrativa, mas de uma conduta que pode configurar infração penal, afetando diretamente a qualidade de vida da população. A corporação atuará de forma rigorosa para coibir tais práticas, adotando todas as medidas legais necessárias para garantir a paz pública e a segurança da comunidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
© Paulo Pinto/Agência Brasil CNU 2025: locais de prova serão divulgados a partir das 18h de hoje
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intervém em confusão em restaurante no centro de Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
19°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 18°
18°

Sensação

1.69 km/h

Vento

47%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 17 minutos Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Há 1 hora Cabe apenas ao STF autorizar buscas no Congresso, decidem ministros
Há 1 hora Hugo Motta quer levar Imposto de Renda ao Plenário na próxima semana
Há 1 hora Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
Há 2 horas Comissão aprova programa de saúde mental para população do campo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (17) proposta da Câmara dos Deputados que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a d...
2
Há 6 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS
3
Há 7 dias Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado
4
Há 4 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 5 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados