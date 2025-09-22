WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar intervém em confusão em restaurante no centro de Corumbá

Na tarde de domingo, 21 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de vias de fato, ameaça, resistên...

22/09/2025 18h37
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde de domingo, 21 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de vias de fato, ameaça, resistência e desacato em um restaurante localizado na Rua General Rondon, no centro de Corumbá.

Ao chegarem ao local, os policiais da Força Tática encontraram as vítimas, uma jovem de 23 anos, proprietária do estabelecimento, e um homem de 26 anos, que relataram que um cliente de 69 anos entrou no local em visível estado de embriaguez e exigiu ser servido com cerveja. Conforme explicado pela equipe do restaurante, o atendimento só poderia ser feito mediante a utilização de uma pulseira de identificação, procedimento padrão do estabelecimento.

Inconformado, o cliente passou a se exaltar e ameaçar os funcionários, chegando a afirmar que arremessaria um capacete contra eles. Quando a guarnição tentou intervir, já do lado de fora do restaurante, o homem continuou alterado, alegando ser o proprietário do local e proferindo ameaças contra os policiais, dizendo frases como: “Se não for atendido, tomarei represálias contra vocês” e “Tenho 20 milhões, e se não for atendido vou prejudicar vocês”.

As partes foram encaminhadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Militar destaca que situações de conflito como esta devem ser comunicadas imediatamente pelo telefone 190, permitindo uma resposta rápida e eficaz. A instituição reforça que a denúncia é fundamental para garantir a segurança da população, preservar a integridade das pessoas envolvidas e restabelecer a ordem pública de forma segura e legal.

