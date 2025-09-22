Polícia Militar prende jovem com mandado de prisão após ameaças em Corumbá

Na tarde de sábado, 20 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça em Corumbá. O chamado foi feito por um homem de 48 anos, que relatou à equipe policial estar sendo intimidado por um jovem de 18 anos.

Segundo a vítima, o suspeito vinha passando repetidamente em frente à sua residência e, em algumas ocasiões, permanecia parado diante do portão por alguns minutos, demonstrando comportamento suspeito. A vítima informou ainda que, dias antes, havia sido ameaçada de morte pelo mesmo indivíduo, que também teria danificado uma câmera de segurança da casa utilizando um pedaço de pau.

De posse das informações, a guarnição iniciou patrulhamento pelas imediações e conseguiu localizar o autor a duas quadras da residência da vítima. Durante a verificação no sistema CADG, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra o jovem. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de ameaças e comportamentos suspeitos, destacando que o contato rápido com as forças de segurança, por meio do telefone 190, pode evitar que situações se agravem e garantir a segurança da comunidade.