WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar prende jovem com mandado de prisão após ameaças em Corumbá

Na tarde de sábado, 20 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça em Corumbá. O chamado foi feito ...

22/09/2025 17h31
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde de sábado, 20 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça em Corumbá. O chamado foi feito por um homem de 48 anos, que relatou à equipe policial estar sendo intimidado por um jovem de 18 anos.

Segundo a vítima, o suspeito vinha passando repetidamente em frente à sua residência e, em algumas ocasiões, permanecia parado diante do portão por alguns minutos, demonstrando comportamento suspeito. A vítima informou ainda que, dias antes, havia sido ameaçada de morte pelo mesmo indivíduo, que também teria danificado uma câmera de segurança da casa utilizando um pedaço de pau.

De posse das informações, a guarnição iniciou patrulhamento pelas imediações e conseguiu localizar o autor a duas quadras da residência da vítima. Durante a verificação no sistema CADG, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra o jovem. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de ameaças e comportamentos suspeitos, destacando que o contato rápido com as forças de segurança, por meio do telefone 190, pode evitar que situações se agravem e garantir a segurança da comunidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
© Paulo Pinto/Agência Brasil CNU 2025: locais de prova serão divulgados a partir das 18h de hoje
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intensifica ações contra perturbação do sossego em Corumbá e Ladário
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
19°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 18°
18°

Sensação

1.69 km/h

Vento

47%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 17 minutos Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Há 1 hora Cabe apenas ao STF autorizar buscas no Congresso, decidem ministros
Há 1 hora Hugo Motta quer levar Imposto de Renda ao Plenário na próxima semana
Há 1 hora Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
Há 2 horas Comissão aprova programa de saúde mental para população do campo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (17) proposta da Câmara dos Deputados que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a d...
2
Há 6 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS
3
Há 7 dias Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado
4
Há 4 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 5 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados