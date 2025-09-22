WhatsApp

Comissão especial debate efeitos da seca em Ibipeba e Irecê (BA)

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre prevenção e auxílio a calamidades naturais realiza audiência pública nesta terça-feira (23) para ...

22/09/2025 17h31
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre prevenção e auxílio a calamidades naturais realiza audiência pública nesta terça-feira (23) para discutir os efeitos da seca nas regiões de Ibipeba e Irecê, na Bahia.
O debate será realizado às 15 horas, no plenário 9.

A audiência atende a pedido do deputado Leo Prates (PDT-BA). Segundo ele, a barragem de Mirorós, localizada em Ibipeba, enfrenta uma das piores crises hídricas da história. Hoje, armazena apenas 17,7 milhões de m³ de água, o que corresponde a 6% de sua capacidade total (166,9 milhões de m³).

Fornecimento ameaçado
A situação ameaça o abastecimento de mais de 140 mil famílias de 14 municípios da região e compromete a agricultura irrigada, essencial para a economia local. Por isso, o debate é fundamental, afirma Leo Prates.

