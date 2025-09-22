Polícia Militar prende homem com mandado em aberto após agressão à companheira em Corumbá

Na noite de sexta-feira, 19 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Previsul, em Corumbá.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher de 25 anos que relatou viver sob constantes agressões por parte de seu companheiro, um homem de 31 anos. Segundo a vítima, ela era ameaçada e impedida de sair de casa, o que dificultava a denúncia das violências sofridas.

Na data do ocorrido, após nova agressão, a mulher conseguiu convencer o autor a ir até a residência de sua mãe. Neste momento, ela relatou à família a situação que vinha enfrentando. Ao perceber que a vítima havia revelado as agressões, o homem deixou o local levando o filho do casal.

Com base nas informações repassadas pela vítima, a guarnição se deslocou rapidamente até o endereço indicado e localizou o autor com a criança no interior da residência. Ele recebeu voz de prisão.

Durante a checagem no sistema, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra o autor, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal. Ele foi encaminhado ao compartimento de presos da viatura e apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça seu compromisso no combate à violência doméstica, destacando a importância de denúncias através do número 190, para que situações como esta sejam atendidas de forma rápida e eficaz, protegendo vidas e garantindo justiça.