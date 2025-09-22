Polícia Militar atende ocorrência envolvendo ameaça em Ladário

Na manhã desta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência no bairro Alta Floresta II, em Ladário.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou um homem de 59 anos tentando se proteger de uma mulher de 40 anos, que, segundo relato da vítima, estaria portando um machado e tentando atingi-lo. Durante a abordagem, os policiais localizaram com a autora uma faca, que ela afirmou ser de sua propriedade.

A mulher apresentava forte odor etílico e comportamento alterado. Diante da situação, ela foi detida e encaminhada, juntamente com a faca apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Ladário, onde serão tomadas as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância de resolver conflitos por meio do diálogo e orienta que situações de risco ou violência sejam comunicadas imediatamente pelo número 190, garantindo resposta rápida e a proteção da comunidade.