Polícia Militar atua em caso de descumprimento de medida protetiva em Ladário

Na manhã desta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência e violação de domicílio no bairro Centro, em Ladário.

Ao chegar ao local, a equipe policial constatou que a vítima, uma mulher de 51 anos, relatou ter saído de casa por volta da meia-noite em busca de ajuda, após ouvir batidas na porta de sua cozinha. Quando retornou, encontrou seu ex-companheiro, um homem de 47 anos, dentro da sala da residência. A vítima informou ainda que possui uma medida protetiva contra o autor, mas que os documentos estão sob posse de seu advogado.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ladário para averiguação e adoção das providências legais cabíveis. A Polícia Militar reforça que casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas são tratados com máxima prioridade.

A instituição destaca ainda a importância de que vítimas e familiares busquem ajuda assim que identificarem situações de risco, acionando o telefone 190 para atendimento emergencial.