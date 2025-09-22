WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia militar atende ocorrência de sinistro de trânsito em Corumbá

Na noite do dia 18 de setembro de 2025, por volta das 18h40, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas via COPOM para aten...

22/09/2025 15h22
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite do dia 18 de setembro de 2025, por volta das 18h40, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas via COPOM para atender a um sinistro de trânsito com atropelamento ocorrido na Rua Dom Aquino, no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

No local, foi constatado que o acidente envolveu uma condutora de 33 anos, de nacionalidade boliviana, e um pedestre cuja idade não foi informada. Segundo relato da motorista, ela trafegava pela via quando foi surpreendida pelo pedestre que atravessava em um ponto não sinalizado para passagem de pedestres, impossibilitando a frenagem a tempo de evitar o impacto.

A vítima foi atendida rapidamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os primeiros socorros e encaminhou o pedestre ao Pronto-Socorro local. Após avaliação médica, foram constatadas lesões na face, escoriações no braço esquerdo e sangramento na boca, sendo necessário mantê-lo em observação para exames complementares, incluindo raio-X.

A condutora não apresentou ferimentos e foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as medidas legais cabíveis. O veículo envolvido, um Kia/Sonet de placas bolivianas, não possuía restrições criminais ou administrativas e foi liberado no local.

A Polícia Militar reforça que a segurança viária é uma responsabilidade compartilhada entre condutores e pedestres. A atenção e o respeito às normas de trânsito são essenciais para evitar acidentes e salvar vidas.

Orientações para prevenção de acidentes

• Para pedestres: atravesse sempre na faixa de pedestres, verifique se há veículos próximos antes de cruzar a via e evite distrações, como o uso do celular.
• Para condutores: mantenha velocidade compatível com a via, redobre a atenção em áreas residenciais ou com grande fluxo de pessoas e esteja sempre preparado para situações inesperadas.
• Uso do cinto de segurança: tanto para motoristas quanto para passageiros, inclusive no banco traseiro.

A PM destaca que prevenir é sempre melhor do que remediar e que atitudes conscientes de todos os usuários das vias podem reduzir significativamente os riscos de acidentes.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
© Paulo Pinto/Agência Brasil CNU 2025: locais de prova serão divulgados a partir das 18h de hoje
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intensifica ações contra perturbação do sossego em Corumbá e Ladário
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
19°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 18°
18°

Sensação

1.69 km/h

Vento

47%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 16 minutos Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Há 1 hora Cabe apenas ao STF autorizar buscas no Congresso, decidem ministros
Há 1 hora Hugo Motta quer levar Imposto de Renda ao Plenário na próxima semana
Há 1 hora Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
Há 2 horas Comissão aprova programa de saúde mental para população do campo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (17) proposta da Câmara dos Deputados que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a d...
2
Há 6 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS
3
Há 7 dias Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado
4
Há 4 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 5 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados