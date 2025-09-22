Polícia militar atende ocorrência de sinistro de trânsito em Corumbá

Na noite do dia 18 de setembro de 2025, por volta das 18h40, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas via COPOM para atender a um sinistro de trânsito com atropelamento ocorrido na Rua Dom Aquino, no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

No local, foi constatado que o acidente envolveu uma condutora de 33 anos, de nacionalidade boliviana, e um pedestre cuja idade não foi informada. Segundo relato da motorista, ela trafegava pela via quando foi surpreendida pelo pedestre que atravessava em um ponto não sinalizado para passagem de pedestres, impossibilitando a frenagem a tempo de evitar o impacto.

A vítima foi atendida rapidamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os primeiros socorros e encaminhou o pedestre ao Pronto-Socorro local. Após avaliação médica, foram constatadas lesões na face, escoriações no braço esquerdo e sangramento na boca, sendo necessário mantê-lo em observação para exames complementares, incluindo raio-X.

A condutora não apresentou ferimentos e foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as medidas legais cabíveis. O veículo envolvido, um Kia/Sonet de placas bolivianas, não possuía restrições criminais ou administrativas e foi liberado no local.

A Polícia Militar reforça que a segurança viária é uma responsabilidade compartilhada entre condutores e pedestres. A atenção e o respeito às normas de trânsito são essenciais para evitar acidentes e salvar vidas.

Orientações para prevenção de acidentes

• Para pedestres: atravesse sempre na faixa de pedestres, verifique se há veículos próximos antes de cruzar a via e evite distrações, como o uso do celular.

• Para condutores: mantenha velocidade compatível com a via, redobre a atenção em áreas residenciais ou com grande fluxo de pessoas e esteja sempre preparado para situações inesperadas.

• Uso do cinto de segurança: tanto para motoristas quanto para passageiros, inclusive no banco traseiro.

A PM destaca que prevenir é sempre melhor do que remediar e que atitudes conscientes de todos os usuários das vias podem reduzir significativamente os riscos de acidentes.