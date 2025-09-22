Polícia Militar atua em ocorrência de violência doméstica em Corumbá

Na noite do dia 18 de setembro de 2025, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada no bairro Popular Nova, em Corumbá. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com uma situação de conflito familiar. Durante uma discussão, houve agressão física, resultando em lesões na vítima, uma mulher de 27 anos. O autor, um homem de 40 anos, estava na residência junto com o filho do casal, uma criança de apenas quatro anos, o que aumentou a gravidade da ocorrência.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis. A Polícia Militar reforça que o enfrentamento à violência doméstica é uma prioridade. Diariamente também, a corporação busca conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diálogo. A violência doméstica pode ter diferentes formas — física, psicológica, patrimonial ou moral. Por isso, é fundamental estar atento aos sinais e procurar ajuda o quanto antes. Seguem algumas orientações:

Busque diálogo e apoio: em situações de conflito, procure conversar de forma calma e segura, buscando soluções pacíficas.

Denuncie: em casos de violência, ligue para o 190 (emergência) ou 180 (Central de Atendimento à Mulher).

Procure apoio especializado: órgãos como o CREAS, CRAS e a Defensoria Pública oferecem assistência e orientações gratuitas.

A Polícia Militar reforça que a prevenção começa dentro de casa e que o diálogo é a principal ferramenta para evitar que discussões evoluam para situações de violência.