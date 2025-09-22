Polícia Militar intensifica fiscalizações de trânsito em Corumbá e Ladário

Na madrugada desta quinta-feira (18), por volta da 1h, a Polícia Militar realizou a prisão de um motociclista que trafegava de forma perigosa pelo bairro Aeroporto, em Corumbá. O condutor foi flagrado avançando o sinal vermelho no cruzamento das ruas Edu Rocha e Duque de Caxias, dirigindo em alta velocidade, sem capacete e colocando em risco a vida de pedestres e motoristas.

Após acompanhamento tático, a equipe policial conseguiu interceptar o veículo na Rua Gonçalves Dias. Durante a revista, foram encontrados um facão, um canivete e um aparelho celular. O motociclista apresentava forte odor etílico, admitiu ter ingerido bebida alcoólica, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se recusou a realizar o teste do bafômetro. O veículo, uma Yamaha preta, foi removido para o pátio do Detran, e o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Ainda na noite de ontem, em Ladário, a Polícia Militar realizou uma blitz integrada com a Guarda Municipal, ampliando a fiscalização nas vias da cidade. Essa ação faz parte de uma estratégia conjunta voltada para a redução de acidentes e a prevenção de crimes de trânsito, demonstrando a união de esforços entre as forças de segurança da região.

Levantamento aponta horários e principais crimes de trânsito

Conforme levantamento realizado pela Polícia Militar no dia 16 de setembro, as ocorrências envolvendo crimes de trânsito em Corumbá e Ladário acontecem principalmente em três faixas de horário: entre 07h às 08h, 12h às 14h, e 18h às 19h, este último sendo o de maior incidência.

Os dados apontam que mais de 65% das ocorrências estão relacionadas ao Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Outros índices relevantes foram registrados:

• Art. 306 (embriaguez ao volante): 16% das ocorrências;

• Art. 309 (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano): 9% das ocorrências;

• Homicídio no trânsito: 5% das ocorrências, totalizando 9 mortes registradas em 2025.

O levantamento também mostrou que julho foi o mês com maior número de crimes de trânsito, com 35 registros somando Corumbá e Ladário. Em Corumbá, o Bairro Centro lidera em número de acidentes, seguido pelos bairros Aeroporto e Popular Nova. Já em Ladário, 50% dos acidentes envolvem lesão corporal, enquanto 25% estão relacionados à embriaguez ao volante.

Diante do aumento no número de ocorrências, a Polícia Militar está reforçando as fiscalizações em Corumbá e Ladário, com ações mais frequentes e estratégicas. As operações visam reduzir acidentes, salvar vidas e coibir crimes relacionados à direção perigosa, embriaguez ao volante e condução sem habilitação.

A corporação reforça a importância da colaboração da população, tanto no cumprimento das normas de trânsito quanto na utilização do 190 para denúncias. Essa parceria entre comunidade e forças de segurança é fundamental para manter as vias mais seguras e combater a violência no trânsito.