BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão aprova consulta à PRF para transferência de rodovias federais

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

22/09/2025 13h12
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 831/22 , do deputado Nicoletti (União-RR), que obriga a consulta à Polícia Rodoviária Federal (PRF) antes da transferência de rodovias federais para estados, municípios ou o Distrito Federal. O objetivo é permitir que a PRF se manifeste sobre a importância do trecho para a segurança nacional.

A votação seguiu o parecer do relator, deputado Dal Barreto (União-BA). Ele defendeu que os órgãos de segurança sejam consultados antes da doação de rodovias, para que o patrulhamento seja transferido com segurança, sem prejuízos à fiscalização de trânsito e ao combate a crimes.

"Não se pode efetivar a transferência de administração de um trecho rodoviário sem antes ouvir os órgãos de segurança envolvidos nessa operação", argumentou o relator. "Haverá questões técnicas e administrativas que precisarão ser equacionadas antes da operação de passagem do bastão."

Próximos passos
O projeto será analisado a seguir em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

