BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Policial Civil participa do II Curso de Breacher Blaster em Goiás

Policial Civil da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) concluiu com êxito o II Curso de Breacher B...

22/09/2025 13h12
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Policial Civil da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) concluiu com êxito o II Curso de Breacher Blaster realizado pela CORE/ GT3 da Polícia Civil de Goiás, realizado no período de 25 de agosto a 19 de setembro de 2025, totalizando a carga horária de 360 h/a. Durante o curso, além das aulas teóricas e práticas, os candidatos foram submetidos a provas de caráter eliminatório.

Curso de Breacher Blaster visa a especialização policial que combinam técnicas de explosivos com arrombamento de barricadas e portas, e teve como objetivo especializar operadores de unidades táticas/especiais do Brasil, transmitindo conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho da função operacional.

O curso teve como disciplina: Fundamentos de Arrombamentos e Explosivos; Explosivos: classificação (altos e baixos), composição e características; Tipos de Explosivos Civis e Militares e suas aplicabilidades; Ondas de Choque: teoria, tipos e efeitos em ambientes e pessoas; Cálculo de Cargas Explosivas – Aplicações em madeira (dura e macia); Cálculo de Cargas Explosivas – Aplicações em alvenaria (simples e reforçada); Cargas Explosivas para Metais: conceitos e demonstrações visuais; Arrombamentos Mecânicos: teoria e uso de Halligan, ariete e alavanca; Arrombamentos Hidráulicos e Elétricos: ferramentas e aplicações táticas; Arrombamentos Térmicos: uso de acetileno e corte estruturado; Arrombamentos Técnicos com Michas: teoria, desenhos e prática; Eletrônica Aplicada à Confecção de Explosivos; Acionamento Elétrico: tubos de choque e sistemas de detonação; Balística Aplicada a Arrombamentos: Gauge 12, tipos de munição e composição; Visita Técnica à Fábrica de Explosivos (ENAEX), dentre outras disciplinas; Simulação Integrada de Arrombamento multimodal; Formação do Time de Brecha: logística, posicionamento e viatura; Entradas Táticas Dinâmicas: teoria, planejamento e prática; APH Tático para Arrombadores: lesões por blast, fragmentos e atendimento; Reconhecimento de Ambientes: planejamento, segurança e mapeamento de riscos; Relatório Técnico: elaboração padrão policial; Pós-Explosão: procedimentos operacionais, riscos e investigação; Avaliação final teórica e prática com certificação de Blaster Operacional; Cargas Distrativas: confecção e utilização; Entradas Explosivas CORE/GT3; Entradas Explosivas SEK Sudbayern; Entradas Explosivas IE Skorpion Zurich; RECON e Planejamento Operacional.

Com a conclusão do curso, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) conta com mais um especialista em arrombamento tático, incluindo utilização de explosivos.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

