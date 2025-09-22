WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

UEMS abre inscrições para Vestibular 2026 com 871 vagas em todo o Estado; confira o edital

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu as inscrições para 871 vagas no Vestibular 2026 da instituição. A oferta alcança todo o ...

22/09/2025 12h06
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu as inscrições para 871 vagas no Vestibular 2026 da instituição. A oferta alcança todo o Estado, sendo que as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro, exclusivamente pela internet, no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) - o https://concurso.fapec.org .

ChamadoUEMSVest, o processo seletivo - regulado pelo Edital de Inscrição nº 178/2025 - contempla cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas, como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outros. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 com possibilidade de solicitação de isenção até o dia 15 de outubro.

As provas do Vestibular UEMS 2026 serão aplicadas no dia 23 de novembro, no período da manhã, em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.

Sobre a prova

O exame será composto por 60 questões objetivas, nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, além da prova de redação, de caráter classificatório. A duração será de cinco horas.

O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro e o resultado final do processo seletivo em 20 de janeiro de 2026, no site da FAPEC. As convocações para matrícula terão início a partir de fevereiro de 2026, conforme calendário acadêmico da UEMS.

Inclusão e atendimento diferenciado

O edital UEMSVest assegura condições especiais de prova para candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado, como pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição.

Vale lembrar que é de responsabilidade exclusiva do candidato ou candidata acompanhar as publicações e as divulgações dos Editais e dos demais atos nos portais: 

https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/vestibular  

https://concurso.fapec.org  

Serviço

  • Inscrições: 19/09 a 06/11/2025
  • Solicitação de isenção da taxa: até 15/10/2025
  • Valor da inscrição: R$ 100,00
  • Provas: 23/11/2025
  • Divulgação do resultado: 20/01/2026
  • Site para inscrição https://concurso.fapec.org

O edital completo, com a lista de cursos, distribuição de vagas e demais informações, está disponível no portal da UEMS:  www.uems.br

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Cursos do UEMSVest distribuídos por Unidades Universitárias

Aquidauana

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)
  • Direito – Bacharelado (Noturno)
  • Engenharia Florestal – Bacharelado (Integral)
  • Zootecnia – Bacharelado (Integral)

Bataguassu

  • Direito – Bacharelado (Noturno)

Campo Grande – Moreninhas

  • Administração Pública – Bacharelado (Noturno)
  • Direito – Bacharelado (Noturno)

Campo Grande – Santo Amaro

  • Ciências Biológicas – Bacharelado (Matutino)
  • Geografia – Licenciatura (Noturno)
  • Fonoaudiologia – Bacharelado (Matutino)
  • Letras – Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
  • Letras – Hab. Português/Inglês e suas Literaturas – Licenciatura (Noturno)
  • Medicina – Bacharelado (Integral)
  • Psicologia – Bacharelado (Matutino)
  • Pedagogia – Licenciatura (Noturno)
  • Terapia Ocupacional – Bacharelado (Matutino)
  • Turismo – Bacharelado (Matutino)

Cassilândia

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)

Coxim

  • Psicologia – Bacharelado (Noturno)

Dourados

  • Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno)
  • Ciência da Computação – Bacharelado (Integral)
  • Direito – Bacharelado (Matutino)
  • Enfermagem – Bacharelado (Integral)
  • Pedagogia – Licenciatura (Vespertino)
  • Sistemas de Informação – Bacharelado (Noturno)

Jardim

Direito – Bacharelado (Noturno)

Maracaju

  • Administração – Bacharelado (Noturno)
  • Agronomia – Bacharelado (Integral)

Mundo Novo

  • Agronomia – Bacharelado (Integral)

Naviraí

  • Direito – Bacharelado (Noturno)

Nova Andradina

  • Engenharia Civil – Bacharelado (Noturno)

Paranaíba

  • Direito – Bacharelado (Matutino)
  • Direito – Bacharelado (Noturno)

Ponta Porã

  • Ciências Contábeis – Bacharelado (Noturno)

Comunicação UEMS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Antônio Cruz/Agência Brasil Sem reajustes regulares, PNAE perde poder de compra
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Centro de excelência em MS apoia o desenvolvimento de estudantes com altas habilidades e superdotação
Divulgação JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
19°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 18°
18°

Sensação

1.69 km/h

Vento

47%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Há 1 hora Cabe apenas ao STF autorizar buscas no Congresso, decidem ministros
Há 1 hora Hugo Motta quer levar Imposto de Renda ao Plenário na próxima semana
Há 1 hora Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
Há 2 horas Comissão aprova programa de saúde mental para população do campo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (17) proposta da Câmara dos Deputados que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a d...
2
Há 6 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS
3
Há 7 dias Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado
4
Há 4 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 5 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados