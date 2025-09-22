Polícia Civil apreende munições de uso restrito e veículo suspeito em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV), realizou na noite de sexta-feira (19), diligências no bairro Tiradentes, em Campo Grande/MS, voltadas ao combate aos crimes de roubos de veículos.

Durante a ação, a equipe da DEFURV abordou um veículo em que o motorista apresentou comportamento suspeito ao tentar fugir e quase colidir com a viatura policial. No interior do automóvel, foram apreendidas 16 (dezesseis) munições calibre 9mm, marca CBC, de uso restrito, além de constatados indícios de adulteração na etiqueta identificadora do veículo.

O homem não possuía autorização legal para portar o material bélico e declarou que teria adquirido as munições para revenda, não possuindo arma de fogo. Essa circunstância reforça a suspeita de que o preso poderia estar abastecendo criminosos da região com munições, prática que contribui diretamente para a execução de crimes violentos, como roubos de veículos.

O caso foi formalizado e segue em apuração pela DEFURV, que mantém atuação constante no enfrentamento às organizações criminosas envolvidas em furtos e roubos de veículos na Capital.