DOF prende casal com mais de R$ 100 mil em mercadorias ilegais que seriam entregues em Dourados

Um homem de 45 anos e uma mulher de 37 anos foram presos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) neste domingo (21), em Laguna Carapã, transportando mais de R$ 100 mil em materiais de descaminho.

O casal seguia em um veículo GM Astra quando foi abordado na zona rural do município, próximo ao Passo Kaú. Na vistoria, foram encontrados celulares, tablets, perfumes e eletrônicos de origem estrangeira.

Questionados, os dois afirmaram que pegaram os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Dourados, onde receberiam R$ 800 pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em R$ 102 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.