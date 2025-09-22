WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Lei: Certidão criminal para recebimento de recurso público será obrigatória em MS

A partir desta segunda-feira (22), instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, que queiram pl...

22/09/2025 09h56
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Nova lei é de autoria do deputado Roberto Hashioka
Nova lei é de autoria do deputado Roberto Hashioka

A partir desta segunda-feira (22), instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, que queiram pleitear o recebimento de recursos públicos estaduais serão obrigadas a apresentarem certidões de antecedentes criminais.

A medida passa a vigorar por força da Lei Estadual 6.473 de 2025, de autoria de Roberto Hashioka (União), publicada no Diário Oficial do Estado de hoje . Ainda segundo a nova lei, as instituições deverão manter as certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores atualizadas, a cada seis meses, em respeito a previsão contida na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Segundo o autor, a consonância ao ECA se dá como medida importante de proteção às crianças e adolescentes. “Dessa maneira, toda atividade fomentada e financiada pelo poder público que envolva esse público também deve ter como preocupação o enfrentamento contra a violência, reforçando-se as medidas de proteção aos mesmos, aumentando o rigor para a análise e liberação de recursos públicos para àqueles que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes”, argumentou o Hashioka.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
© Paulo Pinto/Agência Brasil CNU 2025: locais de prova serão divulgados a partir das 18h de hoje
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intensifica ações contra perturbação do sossego em Corumbá e Ladário
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
19°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 18°
18°

Sensação

1.69 km/h

Vento

47%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Há 1 hora Cabe apenas ao STF autorizar buscas no Congresso, decidem ministros
Há 1 hora Hugo Motta quer levar Imposto de Renda ao Plenário na próxima semana
Há 1 hora Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
Há 2 horas Comissão aprova programa de saúde mental para população do campo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (17) proposta da Câmara dos Deputados que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a d...
2
Há 6 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS
3
Há 7 dias Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado
4
Há 4 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 5 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados