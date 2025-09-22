Polícia Civil prende envolvidos em tentativa de homicídio e esclarece furto em residência em Nova Andradina

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Nova Andradina, realizou na última semana duas importantes ações de combate à criminalidade no município. Autores de tentativa de homicídio foram presos e autor de furto foi identificado e indiciado.

No primeiro caso, relacionado à tentativa de homicídio ocorrida em 15 de setembro, na Rua Miguel Gonçalves de Souza, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra dois homens, de 20 e 21 anos. Na ocasião do crime, a vítima foi atacada com golpes de arma branca. Com as prisões mais recentes, já são quatro envolvidos detidos, todos com idades entre 19 e 24 anos. Um quinto investigado, identificado como Lucas Caique Pereira da Silva, de 19 anos, permanece foragido e segue sendo procurado pela polícia.

Em outra investigação, os policiais civis da mesma unidade esclareceram um furto ocorrido entre os dias 11 e 16 de setembro, em uma residência na Rua Sete de Setembro, região central da cidade. O imóvel foi arrombado em duas ocasiões, e diversos objetos foram levados, incluindo eletrodomésticos, roupas, calçados, joias, perfumes e um aparelho celular. O autor, de 41 anos, foi identificado e indiciado. Parte dos bens furtados foi recuperada, entre eles uma máquina de lavar de alta pressão, que já foi devolvida à vítima.