BBQ - Churrasco
Aniversário
Cultura

Nioaque: cidade marcada pelas pegadas de dinossauros

Para os moradores, esse legado desperta orgulho e curiosidade. Muitos defendem que a valorização dessas riquezas naturais pode impulsionar ainda mais o turismo local

22/09/2025 09h16
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

Nioaque, no coração de Mato Grosso do Sul, guarda um dos tesouros mais fascinantes da pré-história: as pegadas de dinossauros fossilizadas, que contam um capítulo importante da história natural brasileira. Conhecida como parte do “Vale dos Dinossauros Sul-Mato-Grossense”, a cidade carrega vestígios que remontam a milhões de anos atrás.

Esses registros paleontológicos foram identificados em afloramentos rochosos da região e despertam o interesse de pesquisadores, estudantes e turistas curiosos em conhecer de perto os rastros deixados por espécies que habitaram o planeta muito antes da presença humana.

Segundo estudos de geólogos e paleontólogos, as marcas teriam sido deixadas há cerca de 90 milhões de anos, durante o período Cretáceo. As condições geológicas do terreno ajudaram a preservar essas impressões, transformando-as em verdadeiros fósseis naturais.

Além do valor científico, as pegadas de dinossauros em Nioaque também se tornaram um patrimônio cultural e turístico. Elas fazem parte da identidade do município, reforçando a imagem da cidade como “terra dos dinossauros” no Estado.

Para os moradores, esse legado desperta orgulho e curiosidade. Muitos defendem que a valorização dessas riquezas naturais pode impulsionar ainda mais o turismo local, atraindo visitantes e pesquisadores de todo o Brasil.

Identidade e preservação

As pegadas, mais do que relíquias do passado, representam a importância de preservar o patrimônio natural de Nioaque. O desafio está em conciliar o desenvolvimento da cidade com a proteção desses sítios, para que futuras gerações também possam contemplar e aprender com a história gravada nas pedras.

Assim, Nioaque segue sendo palco não apenas de histórias humanas, mas também de um passado muito mais distante, onde gigantes caminhavam sobre a terra que hoje é lar de milhares de pessoas.

