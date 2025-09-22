Carro do Fumacê inicia ação em Nioaque para combate ao mosquito da dengue

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou neste domingo (22) a passagem do carro do fumacê em diversos bairros da cidade. A ação faz parte do reforço nas medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O cronograma prevê a aplicação do inseticida em todas as regiões do município, atendendo dia a dia diferentes bairros.

Confira a programação:

• 22/09 – Centro, Nova Esperança, Santa Terezinha, Jardim Ouro Verde e parte da Vila Militar

• 23/09 – Jockey Club e parte da Avenida do Monte Alto

• 24/09 – São Miguel

• 25/09 – Baía e Santa Amélia

• 26/09 – Encerramento da ação pela manhã, com reforço em alguns locais

A Prefeitura orienta que, durante a passagem do veículo, os moradores deixem portas e janelas abertas para que o produto alcance o interior das residências. Também é importante proteger alimentos, água, animais e pessoas com problemas respiratórios.

Essa iniciativa reforça a importância da participação da comunidade no combate ao mosquito, eliminando possíveis focos de água parada dentro dos quintais e residências.

A colaboração de todos é fundamental para que a ação tenha resultados ainda mais eficazes.