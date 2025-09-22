Carro do Fumacê inicia ação em Nioaque para combate ao mosquito da dengue

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou neste domingo (22) a passagem do carro do fumacê em diversos bairros da cidade. A ação faz parte do reforço nas medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
O cronograma prevê a aplicação do inseticida em todas as regiões do município, atendendo dia a dia diferentes bairros.
Confira a programação:
• 22/09 – Centro, Nova Esperança, Santa Terezinha, Jardim Ouro Verde e parte da Vila Militar
• 23/09 – Jockey Club e parte da Avenida do Monte Alto
• 24/09 – São Miguel
• 25/09 – Baía e Santa Amélia
• 26/09 – Encerramento da ação pela manhã, com reforço em alguns locais
A Prefeitura orienta que, durante a passagem do veículo, os moradores deixem portas e janelas abertas para que o produto alcance o interior das residências. Também é importante proteger alimentos, água, animais e pessoas com problemas respiratórios.
Essa iniciativa reforça a importância da participação da comunidade no combate ao mosquito, eliminando possíveis focos de água parada dentro dos quintais e residências.
A colaboração de todos é fundamental para que a ação tenha resultados ainda mais eficazes.