Polícia Civil - MS

Ação rápida das Polícias Civil e Militar resulta na prisão de autor de roubo em Caarapó

As Polícias Civil e Militar do Mato Grosso do Sul prenderam, em menos de 24 horas, o autor de um roubo à mão armada ocorrido em um estabelecimento ...

22/09/2025 08h50
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
As Polícias Civil e Militar do Mato Grosso do Sul prenderam, em menos de 24 horas, o autor de um roubo à mão armada ocorrido em um estabelecimento comercial do município de Caarapó. O crime ocorreu na última sexta-feira (19).

Na ocasião, um homem, portando uma arma de fogo, rendeu funcionários da loja e levou diversos pertences. Assim que receberam a denúncia, equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Caarapó e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Delegacia Regional de Fátima do Sul iniciaram trabalho investigativo, que levou à identificação do autor. 

Ele foi localizado por policiais civis da Delegacia de Caarapó e da Polícia Militar, que juntos efetuaram a prisão em flagrante.  Durante a ação, os objetos subtraídos foram recuperados e o simulacro de arma de fogo utilizado no crime foi apreendido. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caarapó, onde permanece à disposição da Justiça.

