DOF apreende quase 200 quilos de maconha em Itaquiraí

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta sexta-feira (19), quase 200 quilos de maconha, que eram transportados em um veículo Hyundai Hb20. A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-487, em Itaquiraí. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando o condutor do automóvel não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Durante acompanhamento, o carro foi abandonado próximo a uma área de mata. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

Em vistoria no Hyundai Hb20 foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 199 quilos do entorpecente.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 470 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.