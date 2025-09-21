Polícia Militar fecha ponto de tráfico, prende jovem e apreende adolescentes em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar desarticulou um ponto de venda de drogas no bairro Cohab, em Rio Verde, na noite deste sábado (20/09) em Rio Verde de MT/MS.

A ação resultou na prisão de um jovem de 19 anos e na apreensão de um adolescente de 15 e de 17 anos pelo crime de tráfico de drogas.

A operação foi desencadeada após diversas denúncias que apontavam o funcionamento de uma “boca de fumo” no local, principalmente durante a noite, além do forte odor de entorpecentes que incomodava os moradores da região.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o jovem de 19 anos em frente à residência suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou dispensar um objeto e correu para o interior da casa. A guarnição realizou a abordagem e constatou que o material descartado era uma porção de maconha. O rapaz confessou que estava no local para realizar a entrega da droga a um usuário.

Dentro do imóvel, os policiais flagraram dois adolescentes, de 15 e 17 anos, embalando entorpecentes em um dos cômodos. Em cima de uma mesa, foram encontradas várias porções de maconha já embaladas em papel celofane, além de uma balança de precisão. Durante buscas no imóvel, também foram localizados dois tabletes da mesma substância escondidos dentro de um cesto de lixo no banheiro.

Em conversa, o jovem de 19 anos admitiu que sua função era realizar as entregas, enquanto o adolescente de 17 anos era responsável pelo fornecimento da droga, configurando uma parceria criminosa. Ambos confessaram que haviam adquirido a droga por R$ 600,00 e pretendiam lucrar o dobro com a revenda.

Diante dos fatos, o jovem foi preso e os adolescentes apreendidos, sendo encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

