Polícia Militar garante segurança durante a Corrida da Independência em Sonora

Coxim (MS) – Na manhã deste domingo(21/09), a Polícia Militar esteve presente na Corrida da Independência, garantindo a segurança e a tranquilidade de todos os participantes em Sonora-MS.

A concentração do evento teve início por volta das 6h, em frente ao Senai, reunindo centenas de atletas e entusiastas da corrida de rua. O percurso de aproximadamente 7 km percorreu as principais ruas do município, com grande participação popular e clima de confraternização esportiva.

Além da competição, foram distribuídos kits aos corredores, incentivando a prática esportiva e a integração da comunidade.

Durante todo o trajeto, a Polícia Militar acompanhou a corrida, promovendo a organização do trânsito, a segurança dos atletas e o bem-estar dos presentes. A presença policial reforçou o compromisso da instituição com o apoio a eventos comunitários, esportivos e culturais no município.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM