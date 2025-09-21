Setembro Verde: ALEMS na 2ª Caminhada pela Vida reforça apoio à doação de órgãos

“Certo dia eu falei para a minha esposa me levar no hospital medir a pressão. Chegando lá tive um mal súbito e fiquei uma semana desacordado. Quando voltei não lembrava de nada, não reconhecia ninguém. Ali começava minha luta de 1 ano e meio na fila por um transplante, com uma expectativa de vida de no máximo 2 anos caso não conseguisse”. Esse foi o relato de Sebastião da Conceição, que venceu a doença diagnosticada em 2023, com um transplante de fígado em maio de 2025.

O participante da 2ª Caminhada Passos pela Vida – Juntos pela Doação de órgãos e tecidos, da qual a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi parceira, lembrou que os dias de luta chegaram ao fim pela solidariedade de uma família que, mesmo no momento de dor da perda de uma pessoa querida, doou os órgãos e pôde salvar sua vida e de outras pessoas com os órgãos que puderam ser reaproveitados com a compatibilidade de quem aguarda ansiosamente.

Durante o evento, realizado na manhã deste domingo (21) no Parque dos Poderes, inúmeros foram os discursos pela conscientização da doação, que ainda é menor que o número de órgãos aptos a serem doados, como mostra o último levantamento de dados do Ministério da Saúde, com a evolução de 2001 a 2023. A lista de espera por um órgão em 2023 somou 41.560 pessoas no Brasil à espera de coração, fígado, pulmão, rim, pâncreas, pâncreas+rim, intestino e multivisceral, além de outras 26.905 pessoas na espera por uma córnea.