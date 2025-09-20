Polícia Militar prestigia aniversário de fã mirim em Pedro Gomes

Coxim (MS) – A Polícia Militar participou neste sábado (20/09), da comemoração do aniversário de Nicolas Ferreira, um grande admirador da Instituição, que completou 6 anos de idade em Pedro Gomes. O tema da festa não poderia ser outro: Polícia Militar.

Para tornar o momento ainda mais especial, os policiais militares realizaram a escolta do pequeno aniversariante, que chegou em sua própria festa a bordo de uma viatura da corporação, vivendo de perto sua maior admiração. O gesto emocionou familiares, amigos e convidados, além de proporcionar ao garoto uma experiência inesquecível.

Durante a comemoração, foram registradas diversas fotos com Nicolas e os militares, fortalecendo ainda mais o vínculo de carinho e respeito entre a comunidade e a Polícia Militar.

Os militares ressaltaran a satisfação em prestigiar momentos como este, destacando a importância da aproximação com seus admiradores, principalmente as crianças, que veem nos policiais um exemplo de proteção e confiança.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM