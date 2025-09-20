Polícia Militar prende homem por receptação em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado (20/09), um homem de 28 anos pelo crime de receptação.

A ação ocorreu após a guarnição receber a denúncia de uma mulher que informou ter tido sua bicicleta furtada no último dia 15/09.

De imediato, os policiais iniciaram diligências e localizaram uma bicicleta com as mesmas características repassadas pela vítima. O suspeito, declarou inicialmente ter comprado o objeto por R$ 450,00 de um conhecido no bairro Novo Horizonte.

No entanto, ao ser questionado, o homem não soube fornecer o endereço nem características do suposto vendedor. Minutos depois, mudou a versão, afirmando que havia adquirido a bicicleta em outra data e com outro valor.

A vítima, foi acionada e reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a bicicleta recuperada, para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Assessoria de comunicação Social – 5º BPM