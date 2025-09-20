WhatsApp

Legislativo - MS

Zeca pede obras urgentes de recapeamento e acostamento nas rodovias MS-295 e MS-156

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quinta-feira (18), o deputado estadual Zeca do PT apres...

20/09/2025 10h20
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa quinta-feira (18), o deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação solicitando a realização em urgência de obras de recapeamento da pista e acostamento nas rodovias MS-295 e MS-156.

Conforme o pedido do parlamentar, as melhorias devem ser realizadas no trecho que interliga os municípios de Eldorado e Amambai, passando por Iguatemi e Tacuru.

O pedido tem como base pedidos enviados por moradores e agricultores dos municípios de Eldorado, Iguatemi, Tacuru e Amambai, que ao utilizarem as rodovias em questão, relataram precariedade em diversos pontos das pistas.

"Ressalte-se que, as rodovias em questão são canais de extrema importância para o escoamento da produção da agricultura familiar da região, que vem sendo muito prejudicada pelas condições da pista das rodovias em tela, além do elevado risco de acidentes para os motoristas que necessitam utilizá-las diariamente.", justificou o parlamentar.

Zeca encaminhou o pedido ao Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao Diretor-Presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon Flores.

