UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência

A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto, recebeu em setembro um certificado internacional pela participação no Programa de Gestão da Melhoria Contínua em Pacientes Críticos. O reconhecimento é fruto de um projeto desenvolvido em parceria entre a Epimed Solutions e a instituição francesa Fonds 101, voltado ao aperfeiçoamento da gestão e das práticas assistenciais dentro da UTI.

Iniciado em setembro de 2024, o projeto foi concluído após 12 meses com a entrega do certificado e o reconhecimento pelos serviços prestados na unidade. Segundo a equipe assistencial, o principal objetivo foi alcançado: incentivar a melhoria contínua das práticas assistenciais e elevar o padrão de cuidado aos pacientes críticos internados.