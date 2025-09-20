UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência

(67) 99142-9066
A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto, recebeu em setembro um certificado internacional pela participação no Programa de Gestão da Melhoria Contínua em Pacientes Críticos. O reconhecimento é fruto de um projeto desenvolvido em parceria entre a Epimed Solutions e a instituição francesa Fonds 101, voltado ao aperfeiçoamento da gestão e das práticas assistenciais dentro da UTI.
Iniciado em setembro de 2024, o projeto foi concluído após 12 meses com a entrega do certificado e o reconhecimento pelos serviços prestados na unidade. Segundo a equipe assistencial, o principal objetivo foi alcançado: incentivar a melhoria contínua das práticas assistenciais e elevar o padrão de cuidado aos pacientes críticos internados.
Um dos idealizadores do projeto e presente em todas as etapas da ação, o enfermeiro Wellington Rodrigues destacou os resultados que refletem o trabalho coletivo e o foco em indicadores específicos. “Na primeira reunião definimos quais indicadores seriam trabalhados para obter melhores resultados. O primeiro deles foi a remoção precoce de dispositivos invasivos, quando não mais necessários. Para isso, realizamos avaliações completas dos pacientes, discutindo a necessidade ou não de remoção e a melhor prática a ser adotada”, detalhou.
“Esse processo garantiu a eficácia dos indicadores e, em abril de 2025, alcançamos, por exemplo, 100% de assertividade nas remoções de cateter do tubo orotraqueal”, destacou o profissional, que também elencou pontos importantes como a remoção de cateter vesical, que alcançou 93% durante o mês de março, bem como a remoção de cateter venoso central, que iniciou em 85% e ficou em 87% de sucesso, demonstrando assim um impacto notável no projeto.
Para o diretor-geral do Hospital Regional, Alex Marques, o certificado é um reflexo direto do comprometimento de toda a equipe da UTI. “Esse reconhecimento internacional é fruto do empenho e da dedicação de cada profissional envolvido. Mostra que, quando unimos esforços, conseguimos resultados significativos e quem mais ganha com isso é a população, que recebe um cuidado cada vez mais qualificado e seguro”, afirmou.
Sobre a UTI
A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto, que é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a SES (Secretaria Estadual de Saúde) do Mato Grosso do Sul, conta atualmente com 20 leitos, divididos em duas salas, e atende não apenas a população de Ponta Porã, mas também pacientes de toda a microrregião sul do Mato Grosso do Sul, além de pacientes paraguaios do município vizinho de Pedro Juan Caballero (PY).
