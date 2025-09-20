WhatsApp

Bioparque Pantanal e UFMS realizam exames de imagem em peixe de grande porte

Procedimentos foram realizados de forma segura com o animal fora da águaEm uma iniciativa pioneira no cuidado com peixes de água doce, o Bioparque ...

20/09/2025 05h56
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Procedimentos foram realizados de forma segura com o animal fora da água

Em uma iniciativa pioneira no cuidado com peixes de água doce, o Bioparque Pantanal em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), realizou exames de ultrassonografia e tomografia computadorizada em uma cachara (Pseudoplatystoma fasciatum).

O procedimento realizado em um animal dessa espécie, integra a rotina de saúde do complexo e reforça o compromisso com o bem-estar animal e a conservação de espécies aquáticas.

A ação foi possível graças à parceria técnico-científica que possibilitou o uso de equipamentos de ponta e a troca de conhecimento entre profissionais e acadêmicos.

“Cuidar da saúde dos animais do Bioparque é uma responsabilidade diária. A integração com a UFMS potencializa nosso trabalho, trazendo inovação, respaldo técnico e a possibilidade de avançarmos em protocolos que ampliam as rotinas de cuidados com nossos animais”, destacou a diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri.

O diferencial desse trabalho está na realização de exames de imagem em peixes e arraias, um procedimento ainda pouco explorado no mundo, mas essencial para identificar alterações anatômicas, reprodutivas e metabólicas. Segundo especialistas, esses diagnósticos são fundamentais para garantir a qualidade de vida dos animais e contribuir para a conservação de espécies raras e ameaçadas.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Conforme explicou o veterinário da UFMS, Diogo Helney Freire, ações como essa fortalecem a parceria da universidade com o Bioparque. “A participação dos alunos foi muito importante hoje, tivemos estagiários e residentes da Veterinária, aproveitando toda a possibilidade que essa parceria oferece, enriquecendo a formação acadêmica”.

O Médico Veterinário do Bioparque Pantanal, Edson Pontes Fernandes, explica a importância da parceria para a área da medicina veterinária. "Todo o corpo de técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ajudam nas pesquisas para que possamos promover mais o bem-estar dos nossos animais, e também, o conhecimento", afirma.

O exame também proporcionou uma rica experiência prática aos estudantes e residentes do curso de Veterinária. No 10º período do curso na Unesp Câmpus de Jaboticabal (SP), a acadêmica Mariane Guerra conta que está foi a primeira oportunidade que teve para participar de um exame como este em um peixe.

“Eu faço estágio no setor de diagnóstico por imagem da UFMS e foi uma experiência maravilhosa poder realizar uma ultrassonografia e uma tomografia no cachara, foi magnífico. Ainda não tinha tido essa experiência com peixe”, contou a estudante.

Eduardo Coutinho, Comunicação Bioparque Pantanal
Fotos: Lara Miranda/Bioparque Pantanal

