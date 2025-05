Prefeitura divulga nova lista de convocados do Programa de Locação Social

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), divulgou nesta quarta-feira (14), uma nova lista de convocados dos inscritos no Programa de Locação Social. Foram chamadas 50 pessoas das seis regiões urbanas do Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo que demonstraram interesse em alugar um imóvel com subsídio municipal.

O processo de convocação terá início no dia 19 de maio e segue até o dia 21 de maio. Os convocados devem ficar atentos à data específica em que deverão comparecer, conforme a numeração publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A lista completa pode ser conferida aqui .

Os atendimentos ocorrem das 08h às 11h e das 13h às 16h, na sede da Emha, localizada na Rua Íria Loureiro Viana, 415 – Vila Oriente. É imprescindível comparecer na data estipulada, uma vez que o não comparecimento acarretará desclassificação automática.

Para realizar a entrega da documentação, é necessário apresentar RG e CPF do inscrito e do cônjuge, se houver. A Emha também reforçou a convocação por meio de mensagens de texto (SMS) enviadas ao número de celular informado no momento da inscrição.

Em abril deste ano, outros 50 nomes já haviam sido convocados. A medida reforça o compromisso da Prefeitura com a ampliação do acesso à moradia digna por meio do Programa de Locação Social. Os convocados nesta etapa estão entre as posições 461 e 500 na classificação geral.

Entenda o programa

O Programa de Locação Social é destinado a famílias que ainda não foram contempladas em outros programas habitacionais de interesse social e que enfrentam dificuldades para arcar com os custos do aluguel no mercado imobiliário tradicional. A iniciativa busca reduzir o déficit habitacional e ampliar o acesso à moradia digna.

Além de facilitar o acesso à moradia, o programa fomenta a formação de um parque residencial de locação acessível, promovendo a oferta de imóveis, a requalificação de unidades paradas, a aquisição, a produção e o aproveitamento de imóveis vagos e ociosos. Com isso, o Programa Locação Social beneficia principalmente famílias que ainda não têm condições de obter crédito para a compra da casa própria.

A iniciativa, inédita em Mato Grosso do Sul, assegura às famílias interessadas, e que se enquadrem nas condicionantes do programa, um valor correspondente de até 50% do valor do aluguel, desde que não ultrapasse o valor de R$ 1.200,00 mensal.

Publicação no Diogrande: https://drive.google.com/file/d/1UuhdXtRqAjqCjLx1Z4e1NBDrk6SKvdAb/view?usp=sharing