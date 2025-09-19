Polícia Civil esclarece homicídio ocorrido na Aldeia Jaguapiru em Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais – SIG – Dourados, esclareceu o homicídio ocorrido na noite de 17 de setembro de 2025, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados/MS, que vitimou Maico Florencio Lopes, de 29 anos.

As investigações conduzidas pelo SIG permitiram identificar o autor do crime, H. A. B. S., de 32 anos, o qual se apresentou voluntariamente na Delegacia. O autor também indicou onde estaria a arma de fogo utilizada no homicídio, um revólver calibre .38, que foi localizado, apreendido e encaminhado para exame pericial.

De acordo com o depoimento do autor, o crime ocorreu em razão de desavenças anteriores, alegando que a vítima praticava roubos e furtos contra ele, o que teria motivado a ação criminosa.

No dia dos fatos, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto transitava de bicicleta pela ciclovia que liga o trevo da Missão Caiuá à Aldeia Jaguapiru. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Com a identificação e apresentação do autor, bem como a apreensão da arma, o homicídio foi plenamente esclarecido pela Polícia Civil. O investigado foi ouvido e permanece à disposição da Justiça.