Agendão: fim de semana tem Festival da Carne, Semana da Moda Inclusiva, teatro e literatura

O fim de semana em Mato Grosso do Sul traz uma programação diversa que vai da gastronomia à literatura. Em Campo Grande, o Festival Internacional da Carne reúne mais de 200 assadores e chefs no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com dezenas de estações de cortes especiais, pratos exóticos e shows musicais. Já a Semana de Moda Inclusiva movimenta o Shopping Norte Sul Plaza com desfiles, oficinas, feira de moda autoral e workshops voltados para a diversidade e representatividade.

As artes cênicas também marcam presença, com espetáculos teatrais como “Parto Pavilhão”, “A Fabulosa História do Guri-Árvore” e “Chapeuzinho Vermelho”, em sessões gratuitas e acessíveis. Para quem busca diversão em família, a novidade é o Adoleta Jump Park, maior parque inflável da América Latina, instalado no Shopping Campo Grande Campo Grande, com mais de 20 brinquedos gigantes.

No interior, a 9ª Flib (Feira Literária de Bonito) ocupa a Praça da Liberdade com literatura, música e atividades culturais, reunindo escritores, artistas e o público em oficinas e shows. Já em Dourados, o destaque é o Fit (Festival Internacional de Teatro), que leva à cidade companhias de diferentes regiões do Brasil e da América Latina. A programação reúne espetáculos de teatro adulto e infantil, intervenções artísticas e oficinas formativas.

ASetesc(Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e aFCMS(Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (19)

Festival Internacional da Carne -O Parque de Exposições Laucídio Coelho recebe mais uma edição do maior encontro gastronômico dedicado ao churrasco em Mato Grosso do Sul. O evento reúne mais de 200 assadores e chefs, com cerca de 30 estações de carnes, incluindo cortes diferenciados e opções exóticas. A programação também conta com atrações culturais e shows, entre eles a dupla João Haroldo & Betinho nesta sexta-feira.

Horário: 18h às 23h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Parto Pavilhão” -A montagem traz artistas paulistas em cena para narrar a trajetória de Rose, ex-enfermeira e detenta que dedica sua experiência a apoiar mães dentro do presídio, até que um acontecimento inesperado transforma sua vida. A sessão é acessível em Libras.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Ilha dos Piratas –Brinquedão temático com piscina de bolinhas, inflável gigante e escorregadores tubulares chega ao Shopping Norte Sul Plaza.

Horário: funcionamento conforme o shopping

Local: Praça de Eventos do Norte Sul Plaza (em frente à Renner)

Entrada: a consultar na entrada (meia-entrada para PCD e aniversariantes da semana)

Feira do Oriente -A Feira do Oriente reúne expositores com peças de moda, arte e gastronomia de diversos países. Entre os destaques, tapetes indianos, calçados paquistaneses, doces marroquinos, semijoias brasileiras e outros produtos típicos.

Horário: 10h às 22h

Local: Praça de eventos do Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Magic Dragon -Castelo medieval, dragões e torre compõem o cenário da nova atração no Shopping Campo Grande. O espaço conta com piscina de mais de 200 mil bolinhas, dois escorregadores, infláveis temáticos e um dragão mecatrônico. A atividade é aberta a todas as idades, com regras específicas: crianças de até 1,40 m podem participar e menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça de Eventos – Shopping Campo Grande

Entrada: R$ 50 (PCD tem 50% de desconto mediante documento ou laudo médico)

Adoleta Jump Park -Maior parque inflável da América Latina, com 1.600 m², estreia neste sábado com 22 brinquedos gigantes, rampas, escorregadores, circuitos e espaço de descanso para os pais. A atração é aberta para toda a família a partir de 2 anos de idade. Crianças até 5 anos devem estar acompanhadas por um adulto, que neste caso não paga ingresso. O parque conta com monitores e exige o uso de meias e roupas confortáveis. Gestantes não podem participar por questões de segurança.

Horário: 16h às 22h (sexta); 15h às 22h (sábado); 15h às 21h (domingo)

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 59,90 (30 min). Promoção na estreia: 20% de desconto nos 200 primeiros ingressos antecipados pelo site adoletajumppark.com.br . PCD tem 50% de desconto mediante documento.

Ita Center Park –O tradicional Ita Center Park retorna à cidade, transformando o estacionamento do Shopping Campo Grande em um espaço de entretenimento com atrações para todas as idades. Entre os destaques estão o Ranger, montanha-russa de alta adrenalina; o Bate-Bate, ideal para momentos em família; o Tobogã, para os pequenos; e o Crazy Dance, que mistura música, movimento e emoção.

Horário: 18h às 22h (sexta) e 15h às 22h (sábado e domingo)

Local: Estacionamento do Carrefour – Campo Grande, MS

Entrada: a partir de R$ 15

Projeto “Só Vinil” com DJ Magão & DJ Gio Marx -O Capivas Cervejaria promove uma noite dedicada ao vinil, reunindo os DJs Magão e Gio Marx para revisitar clássicos e sucessos atuais com aquele som característico das vitrolas.

Horário: 20h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

Tributo ao Rock Nacional -O Irlandês Pub abre as portas para uma noite especial com Rafa Granelli, Vitor Alves, Bortoti e banda em um show repleto de sucessos do rock brasileiro, de Skank a Lulu Santos.

Horário: 19h

Local: Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/produtor/oirlandespub

Bonito

9ª Feira Literária de Bonito -A 9ª Feira Literária de Bonito movimenta a Praça da Liberdade, em Bonito. A programação inclui oficinas, rodas de prosa, apresentações culturais, teatro, música e atividades para crianças e jovens, reunindo escritores, artistas e educadores.

Na sexta-feira, tem oficinas e rodas de conversa com autores, e atividades para crianças na Tenda das Crianças. À noite, o Palco Principal recebe os shows de Felipe Lobo, Antonio Porto e As Máquinas do Seu Antônio. Confira a programação completa e detalhada: https://flibonito.com/programacao-2025/

Horário: a conferir na programação

Local: Praça da Liberdade - Bonito

Entrada: gratuita

Dourados

Festival Internacional de Teatro de Dourados -A cidade de Dourados recebe espetáculos nacionais de destaque no circuito teatral, como “In On It”, “Neva” e “Tom na Fazenda”. A programação completa pode ser conferida aqui .

Horário: Conferir programação

Local: Conferir programação

Entrada: Gratuita

Sábado (20)

Festival Internacional da Carne -O encontro gastronômico dedicado ao churrasco reúne mais de 200 assadores e chefs, com dezenas de estações de carnes especiais, pratos exóticos e atrações culturais. No sábado, sobem ao palco Bêbados Habilidosos, Coquetel Blue e outras bandas regionais.

Horário: 11h às 23h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” -Inspirado livremente na obra de Manoel de Barros, o grupo Fulano di Tal apresenta uma narrativa poética e fantástica em clima de aventura espacial. A sessão conta com acessibilidade em Libras.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Desapega CG -A 17ª edição do evento traz moda sustentável, consumo consciente e economia circular, reunindo mais de 50 expositores e cerca de 20 mil peças a partir de R$ 2.

Horário: 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna – Rua Arapoti, 512, Aero Rancho

Entrada: Gratuita

Oficina de artesanato no Norte Sul -Neste sábado, acontece a oficina gratuita de modelagem em biscuit no Shopping Norte Sul Plaza.

Horário: 14h às 16h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita, com inscrição pelo Clube+ (programa de relacionamento do shopping, via app)

Semana da Moda Inclusiva -Com foco em diversidade e representatividade, o evento reúne desfiles, shows regionais, oficinas, feira de moda autoral e workshops, promovendo moda acessível e inclusiva.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Festival Rakkasah -Encontro de dança do ventre que reúne artistas de destaque, competições e apresentações de profissionais renomados.

Horário: 8h às 12h

Local: Av. Afonso Pena, 107

Entrada: a partir de R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/festival-rakkasah/3112934

Ítalo Sena em “Duas Conversas” -Fenômeno do stand-up nacional, Ítalo Sena apresenta em Campo Grande o espetáculo “Duas Conversas”, com muito humor e situações cotidianas contadas de forma irreverente.

Horário: 21h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://spartaproducoes.com.br/eventos/italo-sena-duas-conversas-campo-grande-ms-20-09/

Noite de Hardcore com Sujera & Tonelada -O som pesado toma conta da Cervejaria Canalhas, que recebe o hardcore da banda Sujera (SP), Tonelada (Dourados) e abertura com I’m Pistol.

Horário: 18h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://articket.com.br/e/4282/sujera-e-tonelada

Baile da Bruxaria -O Zé Carioca fecha a rua para uma noite especial com baile e muita música.

Horário: 20h

Local: Rua Gen. Melo, 91

Entrada: Gratuita

Velhas Virgens & Bando do Velho Jack -Em comemoração aos 14 anos da Augusta Store, o show celebra os 40 anos da banda Velhas Virgens e os 30 anos de estrada do Bando do Velho Jack.

Horário: 17h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: a partir de R$ 80 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/augusta-14-anos-velhas-virgens-bando-do-velho-jack/3070550

Unidos por um Bom Pagode -Bortoti, Thiagão e Vini Barreto comandam o show com os maiores sucessos do pagode dos anos 90.

Horário: 17h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285, Jardim dos Estados

Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/unidos-por-um-bom-pagode-edicao-pagode-90/3100058

Pagode do Rolim -O grupo Samba 10 garante o ritmo do pagode para animar o sábado na Arena MS.

Horário: 17h

Local: Arena MS – R. Marquês do Lavradio, 399, Jardim São Lourenço

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pagode-do-rolim/3087678

Aí Calica – Funk e Tribal House -Festa com duas pistas: uma dedicada ao funk 150 BPM e outra ao tribal house.

Horário: a partir das 23h

Local: NON – Rua Pimenta Bueno, 127

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ai-calica/3128352

Flashback Dance Night -O Clube Estoril revive os clássicos que marcaram gerações com DJs Elton Chatanooga, JB, Simmu, Patty Araujo e André Zhy.

Horário: 19h30

Local: Clube Estoril – R. Silvina Tomé Veríssimo, 20

Entrada: a partir de R$ 70 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/flashback-dance-night/3064910

Bonito

9ª Feira Literária de Bonito -Neste sábado, a 9ª Feira Literária de Bonito conta com oficinas e rodas de conversa no Pavilhão das Letras, abordando temas como escrita criativa, literatura regional, inclusão, identidade, misoginia na internet e literatura negra. Na Praça da Liberdade, a Tenda das Crianças promove brincadeiras tradicionais e cantigas de roda. O Palco Principal recebe o teatro "O grandioso mini cirquim nas arábias" e à noite os shows de David Tanganelli e Kalu encerram o dia. Confira a programação completa e detalhada: https://flibonito.com/programacao-2025/

Horário: a conferir na programação

Local: Praça da Liberdade, Bonito

Entrada: gratuita

Dourados

Festival Internacional de Teatro de Dourados -Dourados recebe espetáculos nacionais de grande repercussão, como “In On It”, “Neva” e “Tom na Fazenda”, em uma programação que valoriza a cena teatral e é totalmente gratuita. Confira a programação completa aqui .

Horário: Conferir programação

Local: Conferir programação

Entrada: Gratuita

Dourados Music Fest -O festival mistura sertanejo e funk, reunindo nomes como VH & Alexandre, Maiara & Maraisa e Hugo & Guilherme no Parque de Exposições de Dourados.

Horário: 16h

Local: Parque de Exposições de Dourados

Entrada: a partir de R$ 90 pelo link https://ingressos.santoshow.com.br/comprar-ingresso/dourados-music-fest-9567

Domingo (21)

Semana da Moda Inclusiva -Evento que promove diversidade e representatividade, com desfiles, oficinas, workshops, feira de moda autoral e apresentações musicais.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita

Feira Cultural da Sagarana – Edição da Primavera -A feira traz artesanato, moda autoral, brechós, gastronomia variada, espaço kids, música ao vivo e programação cultural. Destaques desta edição: exposição de quadros da artista Leandra Rios e palestra sobre o Setembro Amarelo com psicóloga convidada. Vai ter aula de ritmos às 10h30, seguida por show de Helder Cantor (anos 80, 90 e 2000) às 11h. Às 12h acontece a ação Setembro Amarelo e, às 13h, o cantor Luiz Matos se apresenta com repertório de pop rock e sertanejo. O encerramento está previsto para as 15h, com teatrinho e atividades infantis acontecendo nos intervalos.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Antônio Papi Neto – Portal do Panamá (entre as ruas Sagarana, Otávio Mangabeira, Lenir Flores Bergozi e Tv. Pacaty)

Entrada: gratuita

Espetáculo “Chapeuzinho Vermelho” -A Turma do Bolonhesa apresenta uma releitura lúdica e cheia de fantasia do clássico infantil.

Horário: 17h

Local: Estação Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: gratuita

Feira Bosque da Paz – Edição Retrô -Versão especial da tradicional feira, com shows de Bêbados Habilidosos, Patty Araújo e Vitor Alves, além de diversos expositores.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Bosque da Paz – Rua Kame Takaiassu

Entrada: gratuita

Feirinha do Laricas -Moda, gastronomia e artesanato no Má.Donna Bar, com show da cantora Pretah.

Horário: 16h

Local: Má.Donna Bar – Rua 14 de Julho, 2459

Entrada: gratuita

Paquera nos Bairros – 4ª edição -Edição dedicada ao flashback dos anos 70 a 2000, com DJs animando a comunidade do Vida Nova.

Horário: 17h

Local: Rua Santo Augusto, 904 – em frente ao mercado Big Fruta

Entrada: gratuita

Festival Internacional da Carne -Reúne mais de 200 assadores e chefs, mais de 30 estações gastronômicas e shows de João Paulo & Fiapo e João Lucas & Walter Filho.

Horário: 11h às 19h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: gratuita

Esquenta Festival Mais Cultura UFMS -Apresentações de Heider, Filhos Fortes, Begèt de Lucena e Guga Borba, misturando diferentes estilos musicais.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: gratuita, com reserva pelo link https://www.sympla.com.br/evento/esquenta-festival-mais-cultura-ufms/3128451

Bonito

9ª Feira Literária de Bonito -Já no último dia, a programação inclui oficinas de brincadeiras tradicionais na Tenda das Crianças, teatro com Circo do Mato no Palco Principal e apresentações de ballet com Batsarah Corpo & Dança e Ballet Municipal de Bonito. À noite, o Palco Principal recebe shows de Samba do Caramelo, Márcia Cordeiro e Angelique Brasil, Confira a programação completa e detalhada: https://flibonito.com/programacao-2025/

Horário: a conferir na programação

Local: Praça da Liberdade, Bonito

Entrada: gratuita

Dourados

Festival Internacional de Teatro de Dourados -Mostra que valoriza o teatro nacional, trazendo produções como In On It, Neva e Tom na Fazenda gratuitamente para o público douradense. Confira a programação completa aqui .

Horário: conforme programação

Local: Dourados

Entrada: gratuita

