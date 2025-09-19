WhatsApp

Mato Grosso do Sul

SUS 35 anos: no maior hospital público de MS, são realizados 40 mil atendimentos por mês

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) realiza, em média, 40 mil atendimentos por mês. Maior unidade pública de saúde do Estado, oferece ...

19/09/2025 20h10
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) realiza, em média, 40 mil atendimentos por mês. Maior unidade pública de saúde do Estado, oferece atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde). De referência no cuidado neonatal e a gestantes de alto risco à oferta de exames e procedimentos de alta complexidade, além de vacinas especiais, o HRMS acolhe sul-mato-grossenses de todas as regiões.

Como centro de média e alta complexidade, a instituição é referência em mais de 40 especialidades e responsável por procedimentos complexos, como cirurgias cardíacas. Em média, são realizados 650 procedimentos cirúrgicos por mês, a maior parte deles de cirurgia geral, seguida de pediátricas, urológicas, cardiovasculares e vasculares.

>Pelo SUS, são ofertados procedimentos minimamente invasivos em MS
>Parque tecnológico do HRMS conta com equipamentos de última geração
>Além de exames de imagem, são oferecidos exames laboratoriais dentro da instituição
Além das cirurgias e internações, o hospital também conta com um corpo clínico que atende em diversas especialidades, sempre por meio da regulação do Core (Complexo Regulador Estadual). Por mês, são realizadas cerca de 5,4 mil consultas ambulatoriais, que vão desde hematologia até urologia, passando pelo acompanhamento de bebês prematuros e mães em gestações de alto risco.

>Crescimento e desenvolvimento de bebês são acompanhados em consultas ambulatoriais
>Até agosto deste ano, foram utilizados 2,6 milhões de medicamentos no Hospital Regional
Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, foram utilizados 2,6 milhões de medicamentos no hospital, desde dipironas até quimioterápicos. Além disso, foram mais de 3,1 milhões de materiais hospitalares utilizados, como sondas, catéteres, próteses, curativos, entre outros.

Segundo o diretor-geral do HRMS, médico Paulo Limberger, o compromisso da instituição é garantir a eficiência do atendimento e ampliar a capacidade de acolhimento à população.

“Celebrar os 35 anos do SUS é reconhecer uma construção coletiva que salva vidas todos os dias. O HRMS há 28 anos faz parte desse processo: já nasceu como um hospital SUS e tem se mantido assim desde então. Contamos com o apoio de 95% dos pacientes que frequentam o hospital e  avaliam o atendimento como bom ou ótimo. Esse resultado nos honra e responsabiliza. Nosso objetivo é continuar crescendo e implementar rotinas de eficiência em todas as linhas de cuidado”, afirmou.

O diretor-geral do hospital explica, ainda, que a gestão ativa de leitos, protocolos padronizados e fluxos otimizados na porta de entrada são algumas das estratégias adotadas para melhorar a qualidade do serviço oferecido.

Diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS), a médica Marielle Alves Corrêa Esgalha destaca que, nos próximos anos, o atendimento será ampliado. “Com a Parceria Público-Privada, vamos aumentar a quantidade de leitos, reforçar nosso parque tecnológico e garantir que a população sul-mato-grossense tenha acesso a uma saúde cada vez mais qualificada e especializada. O SUS é sinônimo de cuidado e acolhimento e é isso que temos buscado continuamente”, pontuou.

Referência em cuidado materno e neonatal

Desde 2003, o HRMS é Hospital Amigo da Criança, sendo o primeiro de Mato Grosso do Sul a receber o selo, concedido pelo Ministério da Saúde. A instituição tem como um dos seus principais objetivos a promoção do aleitamento materno. 

>Leite materno é o melhor alimento a ser ofertado para bebês por promover a nutrição completa
>Método Canguru incentiva contato pele a pele com os pais e envolvimento familiar
Além disso, é Centro de Referência Estadual do Método Canguru, oferecendo as três etapas do programa, que valoriza o contato pele a pele e o envolvimento da família no cuidado de recém-nascidos prematuros ou de baixo peso.

Formação de profissionais

O HRMS também se destaca como centro de formação. Desde 2002, já formou 564 médicos especialistas por meio de seus programas de residência médica, sendo 120 deles pediatras. Na área multiprofissional, instituída em 2012, foram 138 profissionais de saúde formados.

>HRMS já formou 120 médicos pediatras desde 2006
>Residentes acompanham atendimentos no hospital
Para a diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional, médica Roberta Higa, essa é uma das principais contribuições do hospital ao SUS.

“Como hospital escola, o HRMS cumpre uma das maiores atribuições do SUS: a formação de médicos especialistas para atender às necessidades da saúde da população. É uma contribuição direta para a sociedade e para o futuro da saúde pública”, ressaltou.

Vacinas especiais

Outro serviço de referência no hospital é o CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais), que disponibiliza imunizantes não encontrados na rede básica. O atendimento contempla pacientes de todas as idades, incluindo imunossuprimidos, transplantados e oncológicos, além de ofertar imunoglobulinas como anti-varíola e anti-hepatite B. O atendimento é para pacientes que têm indicação – com encaminhamento médico – para receber a vacina. Por mês, são aplicados, em média, 900 imunizantes especiais.

O aposentado Henrique Macedo Dávila, 79 anos, é um dos pacientes que procura o Crie para uma vacina especial: a pneumocócica. “É a terceira vez que tomo a vacina aqui já. É muito bom ter no SUS”, afirmou. 

>CRIE oferece 13 vacinas especiais
>Imunizantes são ofertados gratuitamente pelo SUS
Farmacêutica, Ana Carolina Watanabe, 36 anos, é mãe do pequeno Miguel, de seis meses. Como Miguel nasceu prematuro, ele precisa de algumas vacinas especiais, que são disponibilizadas no CRIE. “É uma comodidade e uma economia também. Nós, que somos mães de prematuros, temos receio das reações, mas isso não acontece com as daqui. Ele já tomou com dois, quatro e, agora, seis meses”, relembrou.

Oncologia

O HRMS é habilitado como Unacom (Unidade de Alta Complexidade Oncológica) pediátrica, sendo a única referência em Mato Grosso do Sul no atendimento oncológico infantil. Para isso, conta com um andar inteiro dedicado às internações e sessões de quimioterapia dos pequenos pacientes. 

>Em 2025, foram mais de 1,9 mil sessões de quimioterapia infantil, no Hospital Regional de MS
Além da oncologia pediátrica, o hospital também oferece atendimento oncológico adulto. Entre janeiro e agosto deste ano, foram realizadas aproximadamente 5 mil sessões de quimioterapia e entregues mais de 4,4 mil medicamentos quimioterápicos.

Patrícia Belarmino, Comunicação HRMS
Foto capa: João Garrigó
Demais fotos: Patrícia Belarmino

