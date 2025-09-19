SUS 35 anos: no maior hospital público de MS, são realizados 40 mil atendimentos por mês

>Até agosto deste ano, foram utilizados 2,6 milhões de medicamentos no Hospital Regional

Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, foram utilizados 2,6 milhões de medicamentos no hospital, desde dipironas até quimioterápicos. Além disso, foram mais de 3,1 milhões de materiais hospitalares utilizados, como sondas, catéteres, próteses, curativos, entre outros.

Segundo o diretor-geral do HRMS, médico Paulo Limberger, o compromisso da instituição é garantir a eficiência do atendimento e ampliar a capacidade de acolhimento à população.

“Celebrar os 35 anos do SUS é reconhecer uma construção coletiva que salva vidas todos os dias. O HRMS há 28 anos faz parte desse processo: já nasceu como um hospital SUS e tem se mantido assim desde então. Contamos com o apoio de 95% dos pacientes que frequentam o hospital e avaliam o atendimento como bom ou ótimo. Esse resultado nos honra e responsabiliza. Nosso objetivo é continuar crescendo e implementar rotinas de eficiência em todas as linhas de cuidado”, afirmou.

O diretor-geral do hospital explica, ainda, que a gestão ativa de leitos, protocolos padronizados e fluxos otimizados na porta de entrada são algumas das estratégias adotadas para melhorar a qualidade do serviço oferecido.

Diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS), a médica Marielle Alves Corrêa Esgalha destaca que, nos próximos anos, o atendimento será ampliado. “Com a Parceria Público-Privada, vamos aumentar a quantidade de leitos, reforçar nosso parque tecnológico e garantir que a população sul-mato-grossense tenha acesso a uma saúde cada vez mais qualificada e especializada. O SUS é sinônimo de cuidado e acolhimento e é isso que temos buscado continuamente”, pontuou.

Referência em cuidado materno e neonatal

Desde 2003, o HRMS é Hospital Amigo da Criança, sendo o primeiro de Mato Grosso do Sul a receber o selo, concedido pelo Ministério da Saúde. A instituição tem como um dos seus principais objetivos a promoção do aleitamento materno.