BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Em ação conjunta, Polícia Civil e PRF recuperam veículo furtado em Dourados e realizam duas prisões por receptação

Na madrugada desta sexta-feira (19), uma ação integrada entre a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de D...

19/09/2025 19h05
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na madrugada desta sexta-feira (19), uma ação integrada entre a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Dourados, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na recuperação de um veículo Toyota Corolla e na prisão em flagrante de dois indivíduos pelo crime de receptação.

Conforme o boletim de ocorrência o veículo havia sido furtado no dia 14/09/2025, na cidade de Dourados/MS. Após levantamentos de inteligência conjuntos, as equipes conseguiram localizar o automóvel e seus ocupantes.

Por volta de 01h45min, no km 68 da BR-463, em Ponta Porã/MS, os policiais deram ordem de parada ao carro, que era conduzido por J.G.B.S.(22), tendo como passageira J.S.S. (23).

Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia, sendo autuados em flagrante pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. O veículo foi apreendido e será restituído ao proprietário. Já os presos permanecem à disposição da Justiça.

A ação conjunta evidencia a eficiência da integração entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal no combate à criminalidade patrimonial na região de fronteira.

