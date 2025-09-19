WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Justiça

PEC da Blindagem: Dias Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar

Líderes do PT, PSB e PSOL entraram com ação para suspender tramitação

19/09/2025 19h05
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© ASCOM/STF
© ASCOM/STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de dez dias para a Câmara dos Deputados se manifestar sobre a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que restringe a abertura de investigações contra deputados e senadores .

O despacho do ministro foi proferido no mandado de segurança protocolado pelos líderes do PT, PSB e PSOL para suspender a tramitação da PEC, que foi aprovada pela Casa na terça-feira (16).

Ontem (18), o ministro também concedeu o mesmo prazo para a Câmara se manifestar sobre a proposta . O despacho foi proferido em outra ação que pretende suspender a PEC, que foi protocolada pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP).

Após receber as manifestações, o ministro, que é relator do caso, vai analisar o pedido de liminar.

Os partidos questionam no STF diversas irregularidades na tramitação da matéria, como a falta de apresentação de emendas dentro do prazo regimental e de publicidade prévia do parecer do relator, além da convocação das sessões de deliberação sem antecedência mínima para votação da proposta.

Após a aprovação da PEC, a matéria foi enviada ao Senado. Em caso de aprovação, a proposta será promulgada pelo Congresso e entrará em vigor.

A PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no Supremo para presidentes de partidos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Cabe apenas ao STF autorizar buscas no Congresso, decidem ministros
© Marcello Casal JrAgência Brasil STF tem 3 votos contra aval do Legislativo para buscas no Congresso
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Barroso valida regra da reforma sobre aposentadoria por invalidez
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
19°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 18°
18°

Sensação

1.69 km/h

Vento

47%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 9 minutos Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Há 1 hora Cabe apenas ao STF autorizar buscas no Congresso, decidem ministros
Há 1 hora Hugo Motta quer levar Imposto de Renda ao Plenário na próxima semana
Há 1 hora Polícia Militar prende homem por receptação e cumprimento de mandado de prisão em Coxim
Há 2 horas Comissão aprova programa de saúde mental para população do campo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Distribuição de cordões de girassol pelo SUS vai a Plenário A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (17) proposta da Câmara dos Deputados que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a d...
2
Há 6 dias JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS
3
Há 7 dias Adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado
4
Há 4 dias Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque
5
Há 5 dias Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados