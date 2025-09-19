WhatsApp

Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Durante Operação, Polícia Civil prende quatro pessoas e recupera diversos objetos furtados na região central da Capital

A 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, realizou ao longo desta semana várias operações no centro da Capital, visando promover o enfrentamento a...

19/09/2025 16h55
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, realizou ao longo desta semana várias operações no centro da Capital, visando promover o enfrentamento aos furtos das empresas localizadas na região. As operações contaram com a participação de quinze policiais civis e resultaram na prisão de quatro pessoas, no indiciamento de dois autores de furtos, na identificação de receptadores e na recuperação de diversos objetos furtados, dentre eles telefones celulares, antiguidades com valor histórico e demais artefatos metálicos vendidos em ferro velho.

Após prévia investigação em campo e com o uso de recursos de inteligência, as equipes da Polícia Civil da 1ª DP-CG fiscalizaram empresas clandestinas situadas próximas à antiga rodoviária e à Orla Morena e realizaram a abordagem de vários possíveis autores de crimes que atuam na região central de Campo Grande.

A ação resultou no cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra D.S.L. (44 anos) pelo crime de homicídio qualificado, M.A.P.S. (39 anos) pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, L.A.P. (42 anos) pelo crime de homicídio qualificado e F.P.S. (41 anos) pelo delito de estupro de vulnerável.

Além disso, os policiais civis da 1ª DP-CG recuperaram sete celulares furtados da Elétrica Zan e indiciaram L.R.S.J. (27 anos) pelo furto qualificado dos aparelhos. Houve, ainda, o indiciamento do venezuelano J.J.C. (29 anos) pelo furto de uma clínica localizada no Jardim dos Estados e na identificação e responsabilização de diversos receptadores.

Conforme o delegado titular da 1ª DP, Danilo Mansur, as operações serão rotineiras e terão o escopo de diminuir a incidência de crimes no centro da cidade, trazendo maior segurança aos empresários, trabalhadores e frequentadores da região.

