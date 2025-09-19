WhatsApp

Zé Teixeira reivindica apoio para ações em Laguna Carapã e Itaquiraí

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta semana duas indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reforçando seu compromisso...

19/09/2025 16h55
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta semana duas indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reforçando seu compromisso com demandas sociais e de infraestrutura que impactam diretamente a qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

Na primeira mensagem, o parlamentar solicitou ao Governo do Estado e à bancada federal de Mato Grosso do Sul a destinação de recursos para a reforma completa da sede do Programa “Mais Social” no município de Laguna Carapã. A indicação inclui a instalação de aparelhos de ar-condicionado e a substituição da placa de identificação do prédio.

A iniciativa atende a pedido do vereador Tarciso, que busca garantir melhores condições de atendimento aos beneficiários e servidores do programa. “A reforma é essencial para oferecer um ambiente mais seguro e confortável, assegurando a continuidade dos serviços com qualidade e eficiência”, destacou Zé Teixeira.

Já em outra indicação, o deputado reiterou a necessidade urgente de instalação de quatro redutores de velocidade na rodovia MS-488, entre os quilômetros 19 e 20, na comunidade ribeirinha Colônia dos Pescadores Z16, em Porto Santo Antônio, município de Itaquiraí.

A solicitação atende constantes reclamações de moradores e usuários da via, preocupados com o aumento do tráfego e os riscos de acidentes devido à alta velocidade praticada no trecho. Desde a pavimentação da MS-488, há cerca de dois anos, o fluxo de veículos aumentou significativamente, impulsionado pelo escoamento da produção agropecuária e pelo turismo local, especialmente o acesso à Praia da Amizade, na margem do Rio Paraná.

“A instalação dos redutores é uma medida preventiva que pode salvar vidas e garantir mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas que utilizam diariamente essa importante rodovia estadual”, reforçou o parlamentar.
 

